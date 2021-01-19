Финляндия будет закрыта для туристов и ограничит въезд в страну

Источник материала: ОНТ

В ближайшее время Финляндия не откроется для туризма. Правительство страны планирует 22 января ограничить въезд в страну еще больше. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на источник в МВД Финляндии.

Уточняется, что разрешены будут лишь перевозка грузов и необходимые деловые поездки.

На текущий момент ограничения на границе Финляндии действуют до 9 февраля.

Фото: Fotolia / Oleg Podzorov

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