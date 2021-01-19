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Финляндия будет закрыта для туристов и ограничит въезд в страну
Источник материала: ОНТ
В ближайшее время Финляндия не откроется для туризма. Правительство страны планирует 22 января ограничить въезд в страну еще больше. Об этом
Уточняется, что разрешены будут лишь перевозка грузов и необходимые деловые поездки.
На текущий момент ограничения на границе Финляндии
Фото: Fotolia / Oleg Podzorov
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В ближайшее время Финляндия не откроется для туризма. Правительство страны планирует 22 января ограничить въезд в страну еще больше. Об этом информирует РИА...
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