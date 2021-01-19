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Дело Белгазпромбанка передано прокурору для направления в суд: о ходе расследования и о том, что уже известно

19.01.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дело Белгазпромбанка передано прокурору для направления в суд: о ходе расследования и о том, что уже известно

Важный процессуальный этап в нашумевшем деле по обвинению бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка. Сегодня следственное управление КГБ, которое вело предварительное расследование, передало материалы дела прокурору для направления в суд. До этого все обвиняемые и их адвокаты ознакомились с документами – изучать их начали ещё в ноябре. Из опубликованного пресс-релиза КГБ известно, что ходатайств о прекращении уголовного преследования по предусмотренным законом статьям и о проведении дополнительных следственных действий никто из обвиняемых, за исключением бывшего председателя правления Белгазпромбанка, не заявил. О ходе расследования и о том, что уже известно.


Следствие, которое шло с лета, закончено. Обвинения предъявлены, все обвиняемые и их адвокаты ознакомились с материалами дела. Стандартная процедура – дело передают прокурору для направления в суд. Забегая вперед, скажем, что дальше, по закону, Верховный суд решает, в каком именно суде его будут рассматривать. Новых подробностей немного. Безусловно, все они станут известны в ходе слушаний. Пока сообщается, что 7 из 8 фигурантов признали вину. Все, за исключением Бабарико, которого следствие считает организатором преступной деятельности. Напомним некоторые моменты очных ставок экс-председателя правления банка со своими замами, в которых те говорят о суммах и механизмах.

Кирилл Бадей, обвиняемый: «Я получал наличные денежные средства от представителей компании "ПриватЛизинг", "Правовой диалог" и "Системы обработки информации" от Морозова, Добролёта, Харлановича и Геращенко. Указанные юридические лица были клиентами банка длительное время. Общая сумма – порядка 250 тыс. – 350 тыс. долларов в год в эквиваленте. Данные денежные средства я не пересчитывал, передавал Виктору Дмитриевичу [Бабарико]. И в этот или на следующий день он меня приглашал и вручал мне конверт, который причитался мне».

За что деньги? Только за то, что Белгазпромбанк сотрудничал с рядом коммерческих структур.

Кирилл Бадей, обвиняемый: «Последнюю сумму, которая была уже весной 2020 года (Виктор Дмитриевич покидал банк), он поручил самостоятельно передать другим коллегам. Деньги я отдавал Ильясюку, Кузьмичу и Шабану. Это была не моя инициатива. Мне её озвучил Виктор Дмитриевич [Бабарико]. Денежные средства передавались, как понимаю, за сотрудничество с указанными компаниями. Между банком и компаниями».

Очень важный момент. Следствие считает, что Бабарико внедрил простую, но эффективную схему откатов. Как руководитель он безусловно мог влиять на то, с какими компаниями банк выстраивает отношения. Так вот – нет «откатов», нет сотрудничества. Куда уж проще… По версии обвинения, получал откаты исключительно только в силу занимаемой должности и распоряжаясь чужими деньгами. В состав учредителей вводил своих людей, а они выводили откаты под видом «дивидендов» за границу, а потом и вовсе отдавали налом. Против бывших топ-менеджеров банка выдвинуты серьезные обвинения – получение взяток организованной группой и «отмывание» денег, полученных преступным путём. Всё в особо крупном размере. Речь о миллионах долларов. Сам Виктор Бабарико показания своих бывших замов прокомментировал лаконично.

– Виктор Дмитриевич, желаете ли вы дать какие-то пояснения?

– Нет.

– Нет, не желаете…

Следствие считает, что компания «ПриватЛизинг» была вынуждена платить откаты руководству Белгазпромбанка. Об этом говорят и учредители компании.

Антон Морозов, соучредитель компании «ПриватЛизинг»: «В 2018 году от Бабарико Виктора Дмитриевича поступило предложение войти в состав участников компании "ПриватЛизинг" и за счёт поступающих дивидендов выплачивать денежное вознаграждение за работу "ПриватЛизинга" с Белгазпромбанком. На данное предложения я согласился. За 2019 год на меня была распределена часть дивидендов, и после того, как деньги были зачислены на карт-счёт, я записался на приём к Виктору Дмитриевичу Бабарико. Мы с ним встретились, и было оговорено, что я должен снять 190 тыс. евро для передачи».

Это лишь некоторые детали. В деле фигурируют миллионы долларов. Их инвестировали, на них покупали дорогую недвижимость, в том числе и за границей. И, возможно, это дело о самой крупной взятке в истории страны. Скоро суд. 7 из 8 фигурантов остаются в СИЗО, в том числе и организатор схемы – Бабарико, один человек под домашним арестом. 

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Важный процессуальный этап в нашумевшем деле по обвинению бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка. Сегодня следственное управление КГБ, которое вело...
 
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