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Дело Белгазпромбанка передано прокурору для направления в суд: о ходе расследования и о том, что уже известно
Источник материала: ОНТ
Важный процессуальный этап в нашумевшем деле по обвинению бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка. Сегодня следственное управление КГБ, которое вело предварительное расследование, передало материалы дела прокурору для направления в суд. До этого все обвиняемые и их адвокаты ознакомились с документами – изучать их начали ещё в ноябре. Из опубликованного пресс-релиза КГБ известно, что ходатайств о прекращении уголовного преследования по предусмотренным законом статьям и о проведении дополнительных следственных действий никто из обвиняемых, за исключением бывшего председателя правления Белгазпромбанка, не заявил. О ходе расследования и о том, что уже известно.
Следствие, которое шло с лета, закончено. Обвинения предъявлены, все обвиняемые и их адвокаты ознакомились с материалами дела. Стандартная процедура – дело передают прокурору для направления в суд. Забегая вперед, скажем, что дальше, по закону, Верховный суд решает, в каком именно суде его будут рассматривать. Новых подробностей немного. Безусловно, все они станут известны в ходе слушаний. Пока сообщается, что 7 из 8 фигурантов признали вину. Все, за исключением Бабарико, которого следствие считает организатором преступной деятельности. Напомним некоторые моменты очных ставок экс-председателя правления банка со своими замами, в которых те говорят о суммах и механизмах.
За что деньги? Только за то, что Белгазпромбанк сотрудничал с рядом коммерческих структур.
Очень важный момент. Следствие считает, что Бабарико внедрил простую, но эффективную схему откатов. Как руководитель он безусловно мог влиять на то, с какими компаниями банк выстраивает отношения. Так вот – нет «откатов», нет сотрудничества. Куда уж проще… По версии обвинения, получал откаты исключительно только в силу занимаемой должности и распоряжаясь чужими деньгами. В состав учредителей вводил своих людей, а они выводили откаты под видом «дивидендов» за границу, а потом и вовсе отдавали налом. Против бывших топ-менеджеров банка выдвинуты серьезные обвинения – получение взяток организованной группой и «отмывание» денег, полученных преступным путём. Всё в особо крупном размере. Речь о миллионах долларов. Сам Виктор Бабарико показания своих бывших замов прокомментировал лаконично.
Следствие считает, что компания «ПриватЛизинг» была вынуждена платить откаты руководству Белгазпромбанка. Об этом говорят и учредители компании.
Это лишь некоторые детали. В деле фигурируют миллионы долларов. Их инвестировали, на них покупали дорогую недвижимость, в том числе и за границей. И, возможно, это дело о самой крупной взятке в истории страны. Скоро суд. 7 из 8 фигурантов остаются в СИЗО, в том числе и организатор схемы – Бабарико, один человек под домашним арестом.
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Дело Белгазпромбанка передано прокурору для направления в суд: о ходе расследования и о том, что уже известно
Важный процессуальный этап в нашумевшем деле по обвинению бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка. Сегодня следственное управление КГБ, которое вело...
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