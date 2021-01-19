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«Это беспредел»: как известные спортсмены отреагировали на лишение Минска ЧМ по хоккею
Источник материала: ОНТ
Международная федерация хоккея (IIHF) пала под давлением и приняла решение
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина
Экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов
Многократный рекордсмен и чемпион мира по гиревому спорту Вячеслав Хоронеко с сожалением
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова
Председатель хоккейного клуба «Юность-Минск» Алексей Баранов рассказал, что надеялся на домашний чемпионат мира, на котором наши спортсмены смогли бы показать себя с наилучшей стороны.
Директор СДЮШОР по хоккею имени Руслана Салея Максим Шиманский назвал произошедшее большой сложностью и небольшой трагедией.
Фото: IIHF
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Международная федерация хоккея (IIHF) пала под давлением и приняла решение перенести Чемпионат мира по хоккею – 2021 из Беларуси. Многие именитые спортсмены, тренеры и...
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