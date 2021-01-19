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«Это беспредел»: как известные спортсмены отреагировали на лишение Минска ЧМ по хоккею

19.01.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Международная федерация хоккея (IIHF) пала под давлением и приняла решение перенести Чемпионат мира по хоккею – 2021 из Беларуси. Многие именитые спортсмены, тренеры и эксперты отреагировали на эту новость.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина назвала произошедшее «беспределом».

Экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев назвал принятое решение политическим.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что перенос чемпионата мира из Беларуси вызван стремлением навредить.

Многократный рекордсмен и чемпион мира по гиревому спорту Вячеслав Хоронеко с сожалением подчеркнул, что белорусских болельщиков лишили спортивного праздника.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова призналась, что отнеслась к подобной новости плохо.

Председатель хоккейного клуба «Юность-Минск» Алексей Баранов рассказал, что надеялся на домашний чемпионат мира, на котором наши спортсмены смогли бы показать себя с наилучшей стороны.

Директор СДЮШОР по хоккею имени Руслана Салея Максим Шиманский назвал произошедшее большой сложностью и небольшой трагедией.

Фото: IIHF

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Международная федерация хоккея (IIHF) пала под давлением и приняла решение перенести Чемпионат мира по хоккею – 2021 из Беларуси. Многие именитые спортсмены, тренеры и...
 
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