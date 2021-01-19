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Лукашенко забросил шайбу в свои ворота

19.01.2021 06:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко забросил шайбу в свои ворота
Александр Лукашенко. Фото: БЕЛТА / Reuters
18 января Совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение лишить Беларусь права на проведение в этом году чемпионата мира по хоккею с шайбой, который должен был пройти в Минске и Риге.

Похоже, такое решение не было предопределено. Президент IIHF Рене Фазель прибыл в Минск 11 января с последней отчаянной попыткой спасти ситуацию и избежать трудного решения о выборе новой площадки для проведения чемпионата.

Ради проведения чемпионата Лукашенко продемонстрировал готовность пойти на уступки, даже пообещал переговоры с оппозицией. Может быть, белорусскому режиму и удалось бы всех перехитрить, выторговать чемпионат в Минске. Но тонкости не хватило. Стремясь получить все и сразу, белорусские власти переборщили, сыграли грубо. В итоге визит Рене Фазеля закончился скандалом. Гостя просто подставили.

По словам одного из членов делегации IIHF, белорусские власти пообещали, что фото- и телерепортажи о встрече главы Международной федерации хоккея с Лукашенко публиковаться не будут. Но обещания не были выполнены. В результате фото и телекартинки, на которых Рене Фазель обнимает Александра Лукашенко и подозреваемого в причастности к политическим репрессиям одиозного председателя Белорусской федерации хоккея Дмитрия Баскова, появились сначала в белорусских государственных СМИ, а затем и в европейских. И вызвали взрыв возмущения местной общественности.

В результате главе Международной федерации хоккея пришлось извиняться. Теплая встреча с Лукашенко стала для Фазеля поцелуем политической смерти. Тон его интервью и заявлений после скандала заметно изменился. «Должен признаться: я какое-то время играл с огнем в Минске. И мы немного обгорели», — был вынужден сказать Фазель. Президент IIHF начал выражать большие сомнения в возможности проведения чемпионата в Минске. Заседание Совета Федерации было экстренно перенесено с 25-26 января, как планировалось ранее, на 18 января. И именно скандал, вызванный бесцеремонностью белорусских властей, повлиял на решение IIHF.

Таким образом, судя по всему, вся эта хоккейная история закончилась самострелом белорусского руководства. Что с ним часто происходит в последнее время. Лукашенко забил шайбу в свои ворота.
Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDF.BY может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации
 
Теги: Минск
 
 
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Теплая встреча с Лукашенко стала для Фазеля поцелуем политической смерти.
 
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