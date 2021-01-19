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Эксперты: Режим не сможет использовать ЧМ по хоккею как нацисты использовали Олимпиаду-1936
Источник материала: UDF
Фото: president.gov.by
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель, который ранее встретился с Александром Лукашенко, заявил, что провести чемпионат мира в Беларуси будет очень сложно.
«Моя поездка в Минск — это была попытка через хоккей примирить людей, примирить власть и оппозицию. У меня были очень хорошие и плодотворные разговоры с Лукашенко. Он был готов слушать. Но, должен сказать, что политическое давление на нас сейчас очень велико. Остаться в Беларуси и провести чемпионат мира там будет очень сложно», – сказал Фазель.
IIHF может принять решение о переносе чемпионата мира уже через неделю.
UDF.BY поинтересовался у экспертов: почему все-таки белорусские власти так хотели принять турнир, несмотря на финансовые траты на фоне проблем с экономикой и риски, связанные с протестующими?
«Какой из Фазеля миротворец?»
Старший аналитик Центра европейской трансформации Андрей Егоров в комментарии UDF.BY отметил, что чемпионат мира по хоккею мог бы помочь режиму улучшить свой имидж.
Фото: TUT.BY
«Турнир хотели использовать точно также, как нацисты использовали Олимпиаду 1936 года. Хотели показать, что Беларусь – нормальная страна, что ничего страшного здесь не происходит. Это была бы попытка улучшить свой имидж», – сказал Егоров.
Он отметил, что очень показательной стала реакция международного сообщества.
«Международная федерация хоккея и конкретно Фазель пытались доказать, что чемпионат мира в Минске – событие, которое не имеет отношения к политике. Но реакция и давление таковы, что они скоро вынудят их отказаться от идеи проведения турнира в Минске, заставят пойти на попятную», – считает Егоров.
Политолог добавил, что настроения международного сообщества сегодня гораздо более жесткие в отношении репрессий и ситуации в Беларуси, чем это было, например, после выборов 2010 года, когда обсуждался и положительно решился вопрос о проведения ЧМ-2014 в Минске.
По словам Рене Фазеля, он предлагал белорусским властям план по урегулированию политического кризиса и началу диалога с протестующими. После резкой реакции на его визит в Минск рискнет ли кто-то еще выступить с подобными миротворческими идеями и предложениями?
«Фазель не выступал с миротворческими инициативами – это была чистая риторика, что чемпионат может стать этапом примирения в Беларуси. Любой реальный диалог предполагает вовлечение двух сторон. Консультировался Фазель с альтернативными политическими силами? Нет, конечно. Так о каком плане урегулирования может идти речь, какой из него миротворец?», – отметил Егоров.
«Визит Фазеля выглядел довольно странно для всех»
Политический деятель Виктор Корнеенко в комментарии UDF.BY отметил, что в случае проведения чемпионата мира в Минске нелегитимные белорусские власти претендовали бы на международное признание.
Фото: racyja.com
«Напрашиваются аналогии с Олимпиадой в Берлине в 1936 году, хоть статус соревнований в Минске был бы более низкий, но в остальном очень похоже. Хотя в конечном счете власти смогли бы использовать чемпионат мира в основном для внутреннего потребления и легитимизации: смотрите, весь мир нас вообще-то признает, несмотря на заявления о санкциях», – сказал Корнеенко.
Он не верит словам Фазеля о благородных целях визита в Минск и встречи с Лукашенко.
«Это выглядит несерьезно, что он и вправду хотел использовать возможность, чтобы навести в Беларуси диалоговые мосты. Думаю, Фазель уйдет со своего поста с позором. Он уже сам заявил, что будет баллотироваться на новый срок, да и шансов после визита в Минск и братания с Лукашенко у него не было бы», – считает Корнеенко.
Почему же Фазель посчитал, что необходимо прилететь на переговоры в Лукашенко?
«Его визит выглядел довольно странно для всех. Возможно, ответ заключается в его особых отношениях с Лукашенко. Что-то их связывает», – сказал Корнеенко.
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Турнира в Минске, вероятно, не будет.
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