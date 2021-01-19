Эксперты: Режим не сможет использовать ЧМ по хоккею как нацисты использовали Олимпиаду-1936

Источник материала: UDF



Фото: president.gov.by



«Моя поездка в Минск — это была попытка через хоккей примирить людей, примирить власть и оппозицию. У меня были очень хорошие и плодотворные разговоры с Лукашенко. Он был готов слушать. Но, должен сказать, что политическое давление на нас сейчас очень велико. Остаться в Беларуси и провести чемпионат мира там будет очень сложно», – сказал Фазель.

«Какой из Фазеля миротворец?»







Фото: TUT.BY

«Турнир хотели использовать точно также, как нацисты использовали Олимпиаду 1936 года. Хотели показать, что Беларусь – нормальная страна, что ничего страшного здесь не происходит. Это была бы попытка улучшить свой имидж», – сказал Егоров.



«Международная федерация хоккея и конкретно Фазель пытались доказать, что чемпионат мира в Минске – событие, которое не имеет отношения к политике. Но реакция и давление таковы, что они скоро вынудят их отказаться от идеи проведения турнира в Минске, заставят пойти на попятную», – считает Егоров.



«Фазель не выступал с миротворческими инициативами – это была чистая риторика, что чемпионат может стать этапом примирения в Беларуси. Любой реальный диалог предполагает вовлечение двух сторон. Консультировался Фазель с альтернативными политическими силами? Нет, конечно. Так о каком плане урегулирования может идти речь, какой из него миротворец?», – отметил Егоров.



«Визит Фазеля выглядел довольно странно для всех»







Фото: racyja.com

«Напрашиваются аналогии с Олимпиадой в Берлине в 1936 году, хоть статус соревнований в Минске был бы более низкий, но в остальном очень похоже. Хотя в конечном счете власти смогли бы использовать чемпионат мира в основном для внутреннего потребления и легитимизации: смотрите, весь мир нас вообще-то признает, несмотря на заявления о санкциях», – сказал Корнеенко.



«Это выглядит несерьезно, что он и вправду хотел использовать возможность, чтобы навести в Беларуси диалоговые мосты. Думаю, Фазель уйдет со своего поста с позором. Он уже сам заявил, что будет баллотироваться на новый срок, да и шансов после визита в Минск и братания с Лукашенко у него не было бы», – считает Корнеенко.



«Его визит выглядел довольно странно для всех. Возможно, ответ заключается в его особых отношениях с Лукашенко. Что-то их связывает», – сказал Корнеенко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эксперты: Режим не сможет использовать ЧМ по хоккею как нацисты использовали Олимпиаду-1936 Турнира в Минске, вероятно, не будет.

По всей видимости, Беларусь теряет чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в Минске весной текущего года. Такие известные бренды как Nivea и Liqui Moli уже отказались спонсировать соревнования, если они не будут перенесены.Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель, который ранее встретился с Александром Лукашенко, заявил, что провести чемпионат мира в Беларуси будет очень сложно.IIHF может принять решение о переносе чемпионата мира уже через неделю.UDF.BY поинтересовался у экспертов: почему все-таки белорусские власти так хотели принять турнир, несмотря на финансовые траты на фоне проблем с экономикой и риски, связанные с протестующими?Старший аналитик Центра европейской трансформациив комментарии UDF.BY отметил, что чемпионат мира по хоккею мог бы помочь режиму улучшить свой имидж.Он отметил, что очень показательной стала реакция международного сообщества.Политолог добавил, что настроения международного сообщества сегодня гораздо более жесткие в отношении репрессий и ситуации в Беларуси, чем это было, например, после выборов 2010 года, когда обсуждался и положительно решился вопрос о проведения ЧМ-2014 в Минске.По словам Рене Фазеля, он предлагал белорусским властям план по урегулированию политического кризиса и началу диалога с протестующими. После резкой реакции на его визит в Минск рискнет ли кто-то еще выступить с подобными миротворческими идеями и предложениями?Политический деятельв комментарии UDF.BY отметил, что в случае проведения чемпионата мира в Минске нелегитимные белорусские власти претендовали бы на международное признание.Он не верит словам Фазеля о благородных целях визита в Минск и встречи с Лукашенко.Почему же Фазель посчитал, что необходимо прилететь на переговоры в Лукашенко?