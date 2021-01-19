После праздников: в Минске новогодним елкам дают вторую жизнь

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новогодние елки в Минске собирают и отправляют на переработку. Рады хвое и обитатели столичного зоопарка. Для них это и деликатес, и игрушка. Корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова убедилась в этом.

Из пушистой уже превратилась в колкую. Но елка – это не мусор, а значит и дорога не на свалку. Жизнь после праздничных хороводов продолжается. Единственное, что нужно – донести до контейнера. Коммунальщики Минска собирают деревья по всему городу.

«Мы собираем их отдельным транспортом и отвозим на участок по переработке. Хотим показать, что нет мусора, есть неиспользованное вторичное сырье. Ели можно и нужно перерабатывать, а не захоранивать и сжигать», – объяснил начальник отдела продаж и маркетинга предприятия по вывозу мусора Александр Логутенок.

Деревья после праздников попадают на полигон. Здесь горы елок. Если их просто захоронить, то спустя время они начнут выделять метан. Поэтому ели сортируют, потом древесину измельчают и делают компост. За сезон как минимум 100 тонн сырья.

«Есть кислород, воздух. И вот в течение 4-5 месяцев это все компостируется. Температура в буртах тогда примерно 70-80 градусов. Потом это все просевается, и мы получаем органический компост», – рассказал начальник участка по переработке отходов Геннадий Лавренчик.

Из еловой щепы делают не только удобрение. Ее используют для отопления домов и благоустройства территорий – например, делают покрытия для детских площадок. А в зоопарках добавляют в рацион животных.

Сначала с настороженностью, потом с аппетитом. И хоть колючки не верблюжьи, от такой добавки к обеду Вася не отказывается – витамины. Иммунитет нужно укреплять. Ведь зима все-таки наступила – 20-градусные морозы. Верблюды почти единственные обитатели зоопарка, которые в такую погоду гуляют в открытых вольерах.

«В елках содержатся полезные вещества, фитонциды – природный антибиотик. Зимой не помешает нашим животным. Также елки используют для украшения вольеров, для обогащения среды, кто-то с елками играется», – отметила методист Минского зоопарка Ольга Колмакова.

Эти елки в зоопарк привезли предприниматели – все, что не распродали. От посетителей хвойные не принимают. В иголках может запутаться мишура, блестки и осколки. Конечно, остается и банальный способ избавиться от дерева – выбросить, но так делают уже немногие. Экопривычки дают новогодней ели вторую жизнь.