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После праздников: в Минске новогодним елкам дают вторую жизнь
19.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Новогодние елки в Минске собирают и отправляют на переработку. Рады хвое и обитатели столичного зоопарка. Для них это и деликатес, и игрушка. Корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова убедилась в этом.
Из пушистой уже превратилась в колкую. Но елка – это не мусор, а значит и дорога не на свалку. Жизнь после праздничных хороводов продолжается. Единственное, что нужно – донести до контейнера. Коммунальщики Минска собирают деревья по всему городу.
Деревья после праздников попадают на полигон. Здесь горы елок. Если их просто захоронить, то спустя время они начнут выделять метан. Поэтому ели сортируют, потом древесину измельчают и делают компост. За сезон как минимум 100 тонн сырья.
«Есть кислород, воздух. И вот в течение 4-5 месяцев это все компостируется. Температура в буртах тогда примерно 70-80 градусов. Потом это все просевается, и мы получаем органический компост», – рассказал начальник участка по переработке отходов Геннадий Лавренчик.
Из еловой щепы делают не только удобрение. Ее используют для отопления домов и благоустройства территорий – например, делают покрытия для детских площадок. А в зоопарках добавляют в рацион животных.
Сначала с настороженностью, потом с аппетитом. И хоть колючки не верблюжьи, от такой добавки к обеду Вася не отказывается – витамины. Иммунитет нужно укреплять. Ведь зима все-таки наступила – 20-градусные морозы. Верблюды почти единственные обитатели зоопарка, которые в такую погоду гуляют в открытых вольерах.
Эти елки в зоопарк привезли предприниматели – все, что не распродали. От посетителей хвойные не принимают. В иголках может запутаться мишура, блестки и осколки. Конечно, остается и банальный способ избавиться от дерева – выбросить, но так делают уже немногие. Экопривычки дают новогодней ели вторую жизнь.
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Хвойные деревья не только отправляют на переработку, но и дарят обитателям столичного зоопарка.
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