В Минске пройдет Фестиваль европейского кино. Рассказываем, почему это отличная новость

Источник материала: Tut.by

С 20 января и до конца месяца в минских кинотеатрах будет проходить Фестиваль европейского кино , в программу которого вошли лучшие фильмы Европы — участники и лауреаты кинофестивалей от Берлина до Венеции. Эта новость хороша хотя бы тем, что в столице наконец покажут концентрацию нового авторского кино. Билеты — от 7 рублей.



Фото предоставлено Falcon Club Бутик Кино

Что это за фестиваль?

Фестиваль европейского кино — новый кинопроект команды отмененного фестиваля «Лістапад». В его рамках покажут 41 картину из Германии, Франции, Австрии, Бельгии, Нидерландов, Португалии, Чехии, Италии, Скандинавии, стран Балтии Юго-Восточной и Восточной Европы. Все они — участники престижных мировых кинофестивалей, которые помогут лучше понять современную европейскую культуру, а еще порадуют тех, кому страшно не хватает нового авторского кино. Показы пройдут с 20 по 31 января в кинотеатрах «Центральный», «Пионер», Falcon Club Бутик кино и Silver Screen в ТРЦ Galileo.

В программе игрового кино — социальные драмы, любовные приключения, фантазии и основанные на реальных событиях истории. Они расширят представление о мире и помогут понять самих себя. Показы игрового кино пройдут в кинотеатрах «Центральный» и Falcon Club Бутик кино.

Важные и трепетные фильмы для всей семьи, которые помогут лучше узнать друг друга, покажут в кинотеатре «Пионер».

В документальной программе — актуальные проблемы и размышления о вечном, гении и провокаторы, мудрые старики и дерзкие юноши, Кубрик, Тарковский и наши современники. В подборке документального кино представлены и редкости в виде документальных комедий и даже док-анимации, а еще лучшие фильмы студентов киношкол Германии, Италии, Хорватии, Словакии — их смотрите в кинотеатрах «Центральный» и Silver Screen в ТРЦ Galileo.

Фильмы перед показами представят киноэксперты Ирина Демьянова, Игорь Сукманов и Мария Костюкович, а также детские писатели Евгения Пастернак и Андрей Жвалевский. После некоторых сеансов состоится Q&A с режиссерами.

Топ-5 фильмов фестиваля по мнению редакции

О чем кино: спрятанного в минивэне девятилетнего Романа перевозят через границу Украины в Германию. Там живет его мама Оксана. Но живет не одна, а с 62-летним вдовцом, у которого нелегально работает сиделкой. Так начинается борьба мальчика с незнакомцем за внимание близкого ему человека. Мать и ребенок вновь оказываются разлучены, когда Оксана серьезно заболевает. Роман остается один на один со своим соперником в загородном доме, вдали от цивилизации и в полной зависимости от него.

Зачем смотреть: «Соперник» Маркуса Ленца станет картиной открытия фестиваля. Эта лента, объединяющая в себе социальную драму и триллер, расскажет о непредсказуемом и неожиданном любовном треугольнике. В соперничестве за женскую любовь и материнскую ласку участвуют пожилой немец и у 9-летний украинский мальчик. Фильм впервые представлен на МКФ в Пусане.

О чем кино: семья украинки Анны состоит из четырех креативных детей, которые в свободное время развлекают себя съемками любительского кино и решением художественных задач. Эта история была бы просто милой, если бы действие не происходило в прифронтовой зоне Донбасса, которую периодически обстреливает артиллерия.

Зачем смотреть: фильм документалистки Ирины Цилык, получивший приз за режиссуру на американском «Сандэнсе», интересен, скорее, не репрезентацией ужасов войны, в условиях которой вынуждены рано взрослеть украинские дети. Он, скорее, про терапевтическую силу искусства как возможность сохранить в относительной целостности свое внутреннее «я», которое ежедневно проходит испытание на прочность под шум разрывающихся неподалеку снарядов.

Когда: 21 января, 19.00

Где: «Центральный»

Сколько: от 7 рублей Купить билет

О чем кино: история взросления трех подростков в летнем протестантском лагере. Алийса, убежденная атеистка, перестает быть категоричной в своих суждениях, когда влюбляется и находит друзей. Енна, которая привыкла при любых обстоятельствах чувствовать себя королевой, вместо ожидаемого триумфа переживает душевное смятение, тогда как застенчивый Пану постепенно раскрывается для окружающих. Герои попадают под влияние Тиины, амбициозной девушки-священника. Она недовольна мягким и терпимым отношением других вожатых к своим подопечным и стремится превратить лагерь в место, где каждый должен достичь вершин религиозного переживания.

Зачем смотреть: этот фильм о том, как иногда за неделю может произойти больше, чем за год. Как может измениться мировоззрение, если вовремя (или не вовремя) влюбиться. Для белорусских подростков в этом фильме все будет необычно. Необычная ситуация: религиозный протестантский лагерь, необычный темп разговоров, необычный темперамент героев. Наверное, помести в такие условия наших подростков — последняя ночь в лагере была бы адом, а герои фильма ведут себя спокойно и рассудительно.

О чем кино: русские аристократы образца конца XIX века собираются в заснеженном поместье, где неспешно ведут по-французски философские беседы о политике, ненасилии, добре, зле и Антихристе.

Зачем смотреть: «Мальмкрог» — последний фильм режиссера «румынской новой волны» Кристи Пую, автора блестящей трагикомической одиссеи «Смерть господина Лазареску» и герметичной семейной драмы «Сьераневада», где в маленькой квартире собирались многочисленные родственники умершего главы семейства, увязавшие в бесконечных диспутах обо всем и ни о чем. «Мальмкрог» повторяет эту формулу с той лишь разницей, что в этот раз румынский постановщик виртуозно экранизирует философское сочинение русского философа Владимира Соловьева «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории». Получилось сверхдлинно (три с половиной часа), заумно, но при этом предельно современно. Никогда еще прошлое так много не говорило нам о настоящем.

Когда: 28 января, 20.00

Где: «Центральный»

Сколько: от 7 рублей Билеты скоро появятся в продаже

О чем кино: однажды из одного города решили убрать всех уродливых детей. Красивые дети встретили это с одобрением, по крайней мере, так эту новость подали по телевидению. Но готовы ли родители к тому, что никогда больше не увидят своих детей? Почему внезапно в Сети появился «Клуб уродливых детей», который начал подпольную работу? Что общего между всесильным президентом и мальчиком с оттопыренными ушами?

Зачем смотреть: это прекрасно продуманная антиутопия и отлично сделанное семейное кино, которое поднимет вам настроение, зарядит позитивом и уверенностью в завтрашнем дне. После фильма можно будет обсудить, почему иногда обертка становится важнее содержимого и какие страшные вещи она начинает скрывать.

Когда: 30 января в 17.30, 31 января в 17.00

Где: «Falcon Club Бутик Кино»

Сколько: от 9 рублей Купить билет

Зрителям советуют соблюдать меры эпидемиологической безопасности и использовать во время показов маски и другие защитные средства. В кинозалах обеспечат социальную дистанцию между зрителями.