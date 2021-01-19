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Область повышенного атмосферного давления накрыла страну

19.01.2021 07:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня погоду в республике в основном будет определять область повышенного атмосферного давления и холодная воздушная масса арктического происхождения.

Область повышенного атмосферного давления накрыла страну

Про прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Утром местами выпадет небольшой снег, днем преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Столбик термометра днем покажет:

  • Брест -10..-12°C;
  • Витебск -10..-12°C;
  • Гомель -14..-16°C;
  • Гродно -13..-15°C;
  • Могилев -14..-16°C.
  • Минск -13..-15°C.

Напомним, сегодня православные верующие отмечают Крещение. Тысячи белорусов отправятся к водоемам, чтобы совершить обряд крещенского купания. Однако не всем стоит окунаться в купель.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Сегодня погоду в республике в основном будет определять область повышенного атмосферного давления и холодная воздушная масса арктического происхождения.
 
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