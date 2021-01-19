Область повышенного атмосферного давления накрыла страну

Сегодня погоду в республике в основном будет определять область повышенного атмосферного давления и холодная воздушная масса арктического происхождения.





Про прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Утром местами выпадет небольшой снег, днем преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Столбик термометра днем покажет:

Брест -10..-12°C;

Витебск -10..-12°C;

Гомель -14..-16°C;

Гродно -13..-15°C;

Могилев -14..-16°C.

Минск -13..-15°C.