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Область повышенного атмосферного давления накрыла страну
Источник материала: Навiны
Сегодня погоду в республике в основном будет определять область повышенного атмосферного давления и холодная воздушная масса арктического происхождения.
Про прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Утром местами выпадет небольшой снег, днем преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Столбик термометра днем покажет:
Напомним, сегодня православные верующие отмечают Крещение. Тысячи белорусов отправятся к водоемам, чтобы совершить обряд крещенского купания. Однако
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Сегодня погоду в республике в основном будет определять область повышенного атмосферного давления и холодная воздушная масса арктического происхождения.
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