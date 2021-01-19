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Geely отчиталась о продажах в 2020 году

19.01.2021 08:11 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Geely отчиталась о продажах в 2020 году
Иллюстративное фото
Geely Holding в 2020 году продал более 2,1 млн автомобилей. В это число входят поставки Geely Auto Group, Volvo Car Group и Geely New Energy Commercial Vehicle Group.

Продажи Geely Auto Group вернулись в прошлом году к росту. Объем продаж этой части холдинга достиг 1,32 млн единиц. В их число входят Geely Auto, LYNK & CO, Geometry, PROTON и Lotus. Бренд Geely остался самым продаваемым в Китае. Марка также стала первой автомаркой в КНР, которой удалось продать 10 млн автомобилей.

Volvo Car Group снизила продажи на 6%. В общей сложности за год было продано 660 тыс. автомобилей, сообщает пресс-служба китайского холдинга.
 
 
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Продано более 2,1 млн автомобилей.
 
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