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«Перенос ЧМ-2021 из Минска — реакция на массовые репрессии и только вина режима в том, что принято это решение»

19.01.2021 08:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусский режим несет главную ответственность за то, что Международная федерация хоккея приняла решение о переносе чемпионата мира из Минска. Такое мнение высказал глава Народного антикризисного управления Павел Латушко.

«Перенос ЧМ-2021 из Минска — реакция на массовые репрессии и только вина режима в том, что принято это решение»

«Говорят, что спорт вне политики, но события в Беларуси — это уже не политика, — говорит Латушко. — В нашей стране стоит исторический вопрос для поколений белорусов о соблюдении прав и свобод человека. Когда на улицах Минска и других городов Беларуси власти убивают и издеваются над людьми — разве это политика?!»

Он делает вывод, что перенос ЧМ по хоккею из Минска — это «реакция на массовые репрессии и только вина режима в том, что принято это решение».

Латушко также отметил, что спортивное сообщество «сделало свой выбор в пользу Правды и выступило против насилия».

Он выразил признательность за поддержку белорусов, так  как это «важный шаг и еще один сигнал диктаторскому режиму — хватит».

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Теги: Минск
 
 
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Белорусский режим несет главную ответственность за то, что Международная федерация хоккея приняла решение о переносе чемпионата мира из Минска.
 
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