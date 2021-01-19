Что можно и нельзя делать в праздник Крещения

19 января православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Крещение Господне.



Фото из архива

По приданию, в этот день Иисус Христос был крещен Иоанном Предтечей в реке Иордан. Праздник Крещения также называется Святым Богоявлением, поскольку в этот день Бог явил себя миру в трех лицах: гласом с неба Бог Отец засвидетельствовал Иисуса Христа — Бога Сына, на которого сошел Дух Святой в виде голубя.

Крещение, наравне с праздником Пасхой, является самым древним христианским праздником. Он всегда встречается верующими с большим подъемом, потому что напоминает об их собственном крещении, чем побуждает глубже осознать силу и значение этого таинства.

В первую очередь на Крещение принято ходить в церковь — помолиться и освятить воду. Придя домой, верующие умываются святой водой, чтобы избавиться от болезней и напастей на целый год.

Существует поверье, что в этот день целебными свойствами обладает даже снег, поэтому многие девушки умываются им, чтобы быть здоровыми и красивыми. Но так как в Беларуси в этом году аномально тепло, то это об этом поверье можно забыть как минимум на год.

На Крещение святят воду в церквях или набирают освященную воду из водоемов, где во льду прорезают кресты «Иордана». На Крещение принято купаться в таких иорданях.

Также освященной водой крестят жилище: правой рукой по часовой стрелке, осеняя крестом каждый угол. Начинать и заканчивать необходимо входной дверью.

После освящения воды и омовения надевают новые одежды (если возможности приобрести новое нет, надо хотя бы, чтобы они были чистые и из белой ткани), а потом «разговляются».

Главным блюдом, как и в Рождество, является кутья. Ее готовят из риса, пшеницы или других круп, добавляют изюм, мед, мак и сухофрукты. Кроме того на столе могут быть сдоба, вареная или тушеная рыба, овощи, фрукты, вареники, узвар и пр.

Как и у любого церковного праздника у Крещения есть свои запреты. Вот, что нельзя делать:

окунаться в прорубь до исповеди и причастия;

подавать на стол четное количество блюд (по традиции ставят семь или девять);

работать, в том числе убираться по дому и стирать;

ссорить и ругаться;

плакать (иначе весь год в несчастье проведешь);

оставлять обувь за порогом (весь год болеть будешь);

думать о дурном или желать кому-либо зла;

давать в долг;

гадать (с Крещением заканчивается пора).

Кроме этого существует много примет на этот праздник.

Так, в частности, если на Крещение идет снег — будут хорошо родить хлеба, а если ясно и холодно — к засушливому лету.

Если на Крещение вы услышите лай собак — это сулит хорошее финансовое состояние в наступившем году, так как считается, что собаки зовут на охоту, которая сулит хорошую добычу.