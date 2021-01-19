Ермакова, НАТО и триумф дубинки. Лукашенко тактически переигрывает Кремль

Александр Лукашенко снова заставил Москву плясать под свою дудку. Так воспринял ряд комментаторов новость, что Надежда Ермакова — старый проверенный кадр белорусского вождя — назначена 18 января главой правления «Белгазпромбанка».



Фото из архива пресс-службы президента РФ

Это тот самый банк, бывший руководитель которого, а ныне политзаключенный Виктор Бабарико на минувших выборах дерзнул бросить перчатку бессменному белорусскому президенту. Почти все акции этой финансовой структуры принадлежат российским «Газпрому» и «Газпромбанку».

Могущественный «Газпром» получил щелчок по носу

Когда в июне белорусские власти арестовали ряд топ-менеджеров «Белгазпромбанка» и ввели в нем временную администрацию во главе с той же Ермаковой («отжали банк», как выражались иные комментаторы), то было много разговоров, что русские таких-де наездов на свое кровное не прощают.

Но сейчас, как видим, Москва согласилась, чтобы банком в принципе руководил человек Лукашенко. При этом, по сведениям источника TUT.by, вокруг назначения шла закулисная борьба: белорусская сторона давила на российских акционеров, а решающим аргументом в пользу Ермаковой стало то, что Лукашенко, мол, согласовал вопрос с Владимиром Путиным (и это якобы подтвердил российский посол Дмитрий Мезенцев).

Так можно ли теперь сказать, что белорусские власти фактически отжали банк у российских владельцев?

«Формально акции остались у прежних собственников, но их лишили как минимум права оперативного управления», — отметил в комментарии для Naviny.by старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. По его словам, «сейчас оперативные решения в управлении банком будет принимать госпожа Ермакова — я так понимаю, не в интересах инвесторов, а в интересах руководства Беларуси».

То, что Москва в ситуации белорусского политического кризиса сделала ставку на Лукашенко, новостью не является, сказал аналитик. Новость в том, что «Кремль готов настолько сильно поддерживать Лукашенко, что даже идет на ущемление интересов “Газпрома”».

При этом «не в обычаях Кремля делать просто подарки». Неизвестно, что мог пообещать Лукашенко в обмен на согласие Путина назначить своего человека на управление «Белгазпромбанком». Очень вероятно, что «это какая-то сделка, но что является белорусской частью сделки, мы, к сожалению, не знаем», — подчеркнул собеседник Naviny.by.

Поэтому пока трудно судить, кто и в чем здесь выиграл или проиграл, очевидно лишь, что явно проиграл «Газпром», резюмировал Иосуб.

Парадокс «слабого Лукашенко»

Итак, в истории с белорусской финансовой дочкой могущественный «Газпром» обломался. Сенсационное назначение Ермаковой может быть очередным подтверждением того, что в отношениях между Лукашенко и Кремлем хвост часто вертит собакой.

Вообще Путин попал в ловушку, когда в августе — из соображений, так сказать, классовой солидарности и страховки от революционной заразы — недвусмысленно поддержал авторитарного белорусского собрата. Чем, возможно, предопределил исход его тогдашнего противостояния с возмущенной фальсификациями и насилием массой.

Сейчас, когда легитимность Лукашенко прохудилась, положение стало более шатким, Москва, как ни парадоксально, вынуждена вести себя в отношениях с ним более аккуратно, чем в прежние времена.

Вспомним: год назад бушевала нефтяная война , а перед этим белорусскому вождю выкручивали руки, домогаясь «углубленной интеграции» .

Теперь же любой серьезный наезд на Лукашенко был бы страшно проигрышен для российского руководства и в пиаровском, и в чисто практическом плане. Как так: только что заступались за него, винили Запад в давлении, вмешательстве во внутренние дела Беларуси, а теперь сами туда же?

Вдобавок бить сейчас по Лукашенко означает невольно подыгрывать его противникам, ослаблять прочность его системы перед лицом «цветной революции», что для Путина неприемлемо .

Игра на антизападных струнах продолжится

К слову, скандал вокруг Алексея Навального тоже на руку Лукашенко, поскольку ухудшает отношения России с Западом. А значит, можно еще сильнее играть на том, что мы-де в одном окопе и вообще только нынешний белорусский вождь способен удержать этот «клочок земли» в качестве важного для России стратегического плацдарма.

И в этом плане учения «Запад-2021», — тоже пиаровский подарок для Лукашенко, который накануне обсуждал эти маневры с министром обороны Виктором Хрениным. Тот, в частности, доложил, что «страны Запада продолжают искать решение вопроса так называемого “белорусского выступа”».

Минск всячески спекулирует на экзистенциальных фобиях России. Мол, держитесь за союзника, если не хотите, чтобы супостаты оттяпали столь важный для вас «белорусский выступ».

Действительно, страшный сон стратегов и политиков в странах Балтии заключается в том, что если начнется заварушка, то русские через Беларусь ударом по Сувалкскому коридору отрежут Литву, Латвию и Эстонию от натовской помощи по суше. Фобии, как видим, рулят с обеих сторон.

В общем, по мере приближения учений старые песни белорусского руководства о западной угрозе и верном союзничестве (в духе хрестоматийного «белорусы лягут под танки НАТО») будут звучать все сильнее. И у этих песнопений тоже конкретный подтекст, адресованный Москве. Мол, от добра добра не ищут, а надумаете сковырнуть Лукашенко — вам же хуже будет: «пятая колонна» как пить дать снюхается с супостатами — и получите натовские ракеты под Смоленском.

Еще один козырь: мол, революция задушена

Самое же главное — Лукашенко сейчас может козырять перед Кремлем, что ухайдакал-де протесты. Вам же, мол, не демократия здесь нужна, а чтобы все было схвачено, ну так вот сейчас ситуация под контролем, затаптываем последние очаги крамолы.

Действительно ли революция задушена окончательно — вопрос не очевидный. Но пока белорусский вождь на коне. Его спич перед приближенными на приеме по случаю старого Нового года звучал как речь победителя. И награды раздавались в духе «за победу».

«Путин принудил Лукашенко согласиться на транзит власти под давлением улицы, протестов», — отметил в комментарии для Naviny.by эксперт аналитического центра «Стратегия» (Минск) Валерий Карбалевич. По его мнению, Москва исходила из того, что одной грубой силой протесты подавить нельзя, поэтому необходим какой-то компромисс, нужно идти на уступки.

«Именно этим мотивировалась необходимость всего проекта транзита . А теперь Лукашенко как бы доказал Путину, что решил проблему голой силой и потому необходимости идти на компромиссы, на транзит нет», — говорит аналитик.

Кроме того, отмечает он, Лукашенко не говорит категорически, что останется до 2025 года. Возможно, он даже обещает Москве: подождите, вот наведу порядок — и мы вопрос транзита спокойно, без спешки решим.

И сейчас, «особенно когда Россия вступила в новый конфликт с Западом», та проблема, что Лукашенко тянет с выполнением обещания, — «не самая главная, не самая критичная для Путина», считает Карбалевич.

Будет ли горячая весна?

Конечно, если грянет горячая весна с новыми многотысячными протестами, в Москве сделают вывод, что Лукашенко блефовал. Но пока российские деятели, скорее всего, не станут так уж сильно нажимать на него в плане конституционной реформы и транзита власти.

В перспективе Кремль может, конечно, и разозлиться, и пойти на какую-то коварную операцию, но пока складывается впечатление, что на коротком отрезке времени, тактически, Лукашенко его переигрывает.