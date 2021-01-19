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Жители Лебяжьего вышли на победный марш по своему району
Источник материала: Хартия'97
Жители Лебяжьего вышли на победный марш по своему району
Минчане радуются отмене игр в хоккей с диктатором.
В Минске жители Лебяжьего прошли маршем по своему району.
Они пишут, что «благодарны каждому, кто содействовал отмене «кровавого» чемпионата».
Видео опубликовал телеграм-канал
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Минчане радуются отмене игр в хоккей с диктатором.
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