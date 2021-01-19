Тест-драйв Kia Rio X: стоит ли бюджетный хетчбэк $17,8 тысячи по курсу?

Источник материала: Onliner Знаете, сколько моделей Kia продается во Франции? Семнадцать! На этом фоне трио в выпадающем меню официального сайта Kia в Беларуси выглядит совсем печально. Нам предлагают выбор между Sportage и двумя Rio: седаном и кросс-версией Х. Как мы уже сообщали, после обновления хетчбэк Rio X-Line переименовали в Rio Х, но суть от этого не поменялась. Как и прежде, 5-дверный Rio доступен только во «вседорожном» исполнении. Рестайлинговый седан мы тестировали осенью. Сегодня же посмотрим, как изменилась 5-дверная версия самого популярного в Беларуси хетчбэка. У Kia Rio X только два прямых конкурента на нашем рынке: Renault Sandero Stepway и Lada XRAY.

Почти $18 тысяч по курсу

Забавно, что XRAY, Sandero Stepway и даже Logan Stepway позиционируются дилерами как «кроссоверы» и даже находятся в классе SUV статистики БАА. В свою очередь, Kia не разделяет модели Rio и Rio X, как это делает Renault с моделями Logan и Sandero. И все версии Rio честно занесены в класс В без всяких маркетинговых заигрываний. За это дилеру Kia отдельное спасибо.





Модель Rio X-Line впервые появилась в продаже в 2017 году. Если помните, до этого у Kia не было хетчбэков повышенной проходимости. Поклонники компании первый год присматривались к новинке и не спешили выстраиваться в очередь за «пятидверкой»: в 2017-м на X-Line приходилось только 24% продаж линейки. Позже модель распробовали и количество покупателей кросс-хетчбэка пошло в гору. По итогам 2020 года более половины продаж пришлось именно на «Икс-лайн». Нет сомнений, что после рестайлинга процент хетчбэков в структуре продаж сохранится на высоких позициях.





Седан Rio мы тестировали в новой комплектации Comfort Prize. Хетчбэк Rio X из тестового парка был намного богаче — в самом дорогом исполнении Premium. Цена автомобиля, который вы видите на фотографиях, — 45,6 тысячи рублей (42,6 тысячи по акции). Получается примерно $17,8 тысячи в эквиваленте. Немало за бюджетный хетчбэк российского происхождения. Для сравнения, самый навороченный вариант Lada XRAY Cross стоит менее $15 тысяч по курсу. Давайте разбираться, за что дилер Kia просит такие деньги.









Он вам не просто Rio

Рестайлинговый Rio X значительно отличается не только от предшественника, но и от обновленного седана Rio. Дизайнеры постарались максимально отдалить модели друг от друга, чтобы увеличить зазор между потенциальными группами покупателей. Если у седана передний бампер изобилует острыми углами, то у «Икса» тематика оригами уступила место более сдержанным и тяжеловесным формам в духе настоящих кроссоверов. Так, черные накладки, имитирующие боковые воздухозаборники в переднем бампере, имеют почти прямоугольную форму, а центральный воздухозаборник получил серебристые «клыки», которые хорошо сочетаются с пластиковым обвесом по периметру кузова. Изменилось место посадки противотуманных фар. Решетка радиатора здесь тоже не такая, как у седана.





Сзади обращают на себя внимание увеличенные вставки, имитирующие воздуховоды. В центре бампера прорезался противотуманный фонарь. Передние линзованные фары проекционного типа появляются только в комплектации Style (40,9 тысячи рублей), но именно такая оптика подчеркивает дизайнерский замысел рестайлинга. На самом дорогом варианте хетчбэка полностью светодиодные фары ближнего и дальнего света c функцией статичной подсветки обочины при повороте. Такая оптика даже слишком крутая для бюджетного класса.

Радует, что россияне оставили сзади два обычных патрубка выхлопной системы. У седана после обновления появились странные трапециевидные «подделки», которые только удешевляют облик автомобиля.





Габаритная длина Rio X составляет 4275 мм. Это больше, чем у любого из прямых конкурентов, но на 145 мм меньше, чем у седана Rio. При этом кросс-хетчбэк шире седана на 10 мм (1750 мм) и заметно выше — на 65 мм (1535 мм). Дорожный просвет может достигать (на шинах R16) 195 мм. Здесь принято говорить, что «не у каждого кроссовера такой клиренс», но не забывайте, что проходимость определяется не только им. Самую дорогую версию Rio X легко отличить по 16-дюймовым колесам с шинами 195/60 R16. У остальных комплектаций — диски диагональю 15 дюймов. Среди других внешних отличий исполнения Premium — антенна «акулий плавник» на крыше.





Плюс 1 дюйм к экрану мультимедиа

В оформлении интерьера изменений почти нет. Если поиграть в «Найди отличия», можно найти лишь немного измененную серебристую поперечину, рассекающую на две части всю переднюю панель. Заметные отличия появляются только в дорогих версиях хетчбэка. Предшественник мог похвастаться максимум 7-дюймовым экраном мультимедийной системы. Теперь же в Style, Prestige и Premium экран имеет диагональ 8 дюймов. За счет этого салон выглядит намного дороже.





Изменилась начинка топовой мультимедийной системы. Она получила оформление интерфейса в стиле Kia K5 и шесть тем звукового сопровождения: шум прибоя, дождь, звук шагов на снегу и пр. С одной стороны, баловство, но когда долго ждешь кого-то на парковке и нет настроения слушать музыку, то можно потыкать эти темы.









Мультимедийная система работает быстро, пункты меню хорошо структурированы и продуманы. За время тест-драйва никаких тормозов или подвисаний обнаружено не было. Даже базовая навигационная система работает как часы. Камера заднего вида имеет динамические направляющие.





Лично для меня все эти штатные системы бесполезны при наличии официальной поддержки Apple CarPlay и Android Auto. К слову, в новом Rio синхронизировать бортовой мультимедийный блок с телефоном можно без провода. Еще есть профили водителя и цветной 4,2-дюймовый экран на приборной панели (бывает только у топовых Rio X). Автоматический режим стеклоподъемников есть только у водителя, остальным придется удерживать клавишу пальцем.





«Память теплых опций»

В сотый раз описывать посадку в Rio не будем. Кресла здесь не самые худшие в классе, но все равно машина не подойдет для дальних путешествий с комфортом — коротковата подушка. Сзади места меньше, чем у «Рапида», но для В-класса приемлемо. Большая по меркам сегмента габаритная длина позволила оставить у Rio X просторный багажный отсек. При поднятых спинках задних сидений емкость грузового отсека составляет 390 литров, а при сложенных достигает 1075 литров. Возможность складывания спинок в пропорции 60/40 предусмотрена уже в базовой комплектации модели.





Отдельно хочется отметить, что для Rio X предусмотрена возможность дистанционного запуска двигателя при помощи кнопки на ключе. Работает функция на расстоянии 30—50 метров. Дистанционно запущенный мотор остается заведенным на протяжении 10 минут, чего хватит, чтобы прогреть салон. Есть у машины так называемая память теплых опций, когда при дистанционном запуске автоматически включаются климат-контроль и те функции подогрева, которые были активированы на момент остановки.





Двигатели и коробки те же

Техническая начинка Rio осталась без изменений. Мы все еще можем выбирать между атмосферными 4-цилиндровыми моторами объемом 1,4 и 1,6 литра. Первый развивает 100 л. с. и 132 Н·м, второй — 123 л. с. и 156 Н·м. Большинство белорусов предпочитают 1,6-литровый вариант. И это правильно — базовый слабоват. У трех самых дорогих версий Rio X задние тормоза — дисковые. У более простых модификаций — «барабаны».





Здорово, что все без исключения Rio оснащаются системой стабилизации. Для повышения плавности хода была модернизирована конструкция втулок сайлент-блоков задней полунезависимой подвески. Эти изменения заметит не каждый. А вот увеличенный бачок для жидкости стеклоомывателя (5,3 литра вместо 4,6) — это приятная мелочь. Теперь влезет вся 5-литровая бутыль.





Бортовой аккумулятор у обновленного Rio увеличенной до 60 А·ч емкости. Еще одно общее и полезное в белорусских реалиях решение — на время распыления омывающей жидкости система вентиляции автоматически переключается в режим рециркуляции воздуха, что защищает от попадания постороннего запаха в салон.

Какую комплектацию брать?

В целом Rio X остается одним из самых универсальных автомобилей В-класса. Многие белорусы по-прежнему скептически относятся к седанам и рассматривают к покупке только хетчбэки и универсалы. Выбор здесь небольшой, поэтому армия владельцев Rio X будет только расти. Другой вопрос — какую комплектацию брать? Цены на модель варьируются от 35,7 до 45,6 тысячи рублей.

Смысла брать самую дорогую версию, на наш взгляд, нет. Вы переплатите только за опции, а мотор останется атмосферным, как и остальная техническая начинка. Уж лучше присмотреться к турбоверсиям Polo или Rapid, которые хотя бы едут на должном уровне (то есть при каждом нажатии на педаль газа вы будете понимать, за что переплатили).





Дилер Kia делает ставку на версию Comfort Prize за 38 550 рублей (с 1,6-литровым мотором и АКП). В этой комплектации действительно есть все необходимое, хотя имеет смысл присмотреться и к более дорогой версии — Style. Она стоит на пару тысяч дороже, но имеет нормальную мультимедийную систему и красивую оптику. Ну и не забывайте про более доступных конкурентов, потому что Rio Х — один из самых дорогих автомобилей В-класса на нашем рынке.

Выражаем благодарность белорусскому импортеру Kia за предоставленный для теста автомобиль.