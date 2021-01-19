Компания AliExpress станет государственной, а Alibaba национализируют?

Источник материала: Onliner Имя Джека Ма многим мало что скажет, а на самом деле он стоит за одним из самых успешных интернет-бизнесов в мире. Alibaba была основана в 1999 году как B2B-площадка 17 друзьями, которые быстро получили многомиллионные вливания от американских и японских инвесторов. С помощью сервиса планировалось поднять внутреннюю интернет-торговлю в Китае, помочь с выходом на экспорт и продемонстрировать всему миру готовность следовать условно «капиталистическим ценностям» (на самом деле — рыночной экономике).

За этим в Китае последовал бурный рост всего, и детище Джека Ма не стало исключением. Компания разрослась направлениями, имя ее основателя стало синонимом успеха, а сам бизнесмен — одним из богатейших людей страны, писало издание The New York Times. Некоторое время его звали «папочкой Ма», на него равнялись и ставили в пример. Постепенно, правда, для аудитории (или ее части) он превратился в «злобного капиталиста», «злодея», а из «папочки» стал «сынком» или даже «внучком». В Китае, где чрезвычайно почитают старшее поколение, это значительное понижение «ранга».



Фото: CNBC.com

К настоящему времени в Alibaba Group входит множество менее крупных предприятий, из которых самые известные в народе, вероятно, AliExpress и Taobao. Однако не они привлекли внимание к империи Джека Ма, а финансовый монстр Ant Group, выросший из Alipay, — это крупнейшая платежная платформа. Споры и конфликты вокруг нее велись уже давно — как минимум с 2011 года, но дальше критики дело обычно не шло. А Alipay пользовались все.

Почти все десятилетие прошло относительно безоблачно, но в 2020-м Alibaba столкнулась с «экзистенциальным кризисом» с очень серьезными последствиями — то ли для группы компаний, то ли для Джека Ма. С учетом того, что они неразделимы, вероятно, проблемы будут у всех.

Стоит отметить, что Джек Ма ушел с поста CEO Alibaba еще в 2013 году, заняв кресло председателя совета директоров. В этом статусе он пробыл до 2019-го, уволившись в День учителя — это дань его прошлому (до того, как стать миллиардером, он преподавал английский). После ухода Ма остался в составе членов Alibaba Partnership — это «сообщество» всех важных шишек группы компаний.



Фото: Webtekno

К осени 2020 года китайское правительство заблокировало выход Ant Group на IPO, вызвав тем самым недовольство Джека Ма. Оно и понятно: на размещении планировалось выручить $35 млрд, а рыночная стоимость финансовой организации составила бы $300 млрд. Ма, и так богатейший китаец, стал бы еще богаче, пишет Bloomberg.

Свое недовольство бизнесмен облек в слова об анахроничной финансовой системе Китая, ее забюрократизированности и вообще отсутствии понимания, как все работает в современном мире: об этом и еще много чем не слишком приятном для госчиновников он рассказал в своей 20-минутной пылкой речи на Bund Summit.

Что в ответ? Спустя непродолжительное время Джек Ма исчез.

Источники, знакомые с ситуацией, объясняют его исчезновение немного по-разному, но мысль одна: одни говорят, что бизнесмен сам решил «стать ниже травы, тише воды», другие — что, мол, утихнуть его попросили на самом высоком уровне (а заодно — не покидать страну).



Фото: CNBC.com

Потом появились слухи: Джека Ма убрало специальное подразделение, созданное лет семь назад как раз для подобных случаев. Вряд ли это правда. Что касается резкой реакции со стороны властей, несложно догадаться, чем они руководствовались, осаживая соотечественника.

Как утверждают некоторые, всему виной конкуренция. Причем не только с Ма: в Китае якобы устали об почти безграничной власти технологических гигантов, которых начали воспринимать как угрозу политическому и экономическому благополучию страны. Ну а закон о сдерживании монополий (не государственных, конечно), усиленный парой решений политбюро ЦК КПК, — просто один из официальных инструментов сдержать неуемный рост и аппетиты айтишников.



Фото: Quartz

Да, когда-то китайские стартапы стали драйверами экономики и поднимали престиж страны в глазах мирового сообщества. Но постепенно сфера их влияния расширилась на весь Китай, и сегодня ни одна его часть не обходится без «современных технологий» — а значит, под их контролем. А это, в свою очередь, означает огромное влияние, которое должно быть сосредоточено в руках партии Чжунго Гунчаньдан и его генсека.

Видимо, Джек Ма потерял чувство баланса и границ, которое помогало ему все прошлые годы. Его сравнивают с Икаром, взлетевшим слишком высоко, а сейчас его детище занимается «самокопанием»: «Мы проводим всестороннюю оценку [себя]» (говорят ответственные лица в Alibaba). Теперь вопрос заключается в том, как будут развиваться события дальше. Пока будущее туманно. В любом случае всякое давление на Ant скажется и на Alibaba, площадки которой завязаны на собственную платежную систему.



Фото: BBC.com

Просто не будет. Хотя бы потому, что дочернее подразделение Ant International провело «тайное IPO» в 2018 году, собрав с инвесторов $10,3 млрд. Что будет с их деньгами теперь, особенно в свете возможной реструктуризации активов? В теории они могли стать владельцами акций Ant Group, а в реальности могут остаться с ничего не значащими бумажками — и почувствуют себя «облажавшимися», пишет The Financial Times. Вероятно, крупнейшему в истории IPO сбыться не суждено. Или по крайней мере будущее окажется не таким, каким видел его Джек Ма.

Кроме того, несмотря на то что основной бизнес Alibaba сосредоточен в Китае, давление на компанию будет иметь глобальные последствия по ряду причин — в том числе потому, что китайская технологическая империя представлена на NYSE, а крупнейший ее акционер — японская SoftBank. Еще в бизнесе участвуют и другие серьезные инвесторы.



Фото: CoinDesk

Недавно появились слухи, что китайское правительство якобы намерено национализировать бизнес Ма или взять контроль над его самой «опасной» частью — финансовой платформой. Данные о якобы грядущей (или возможной) национализации проверить нельзя: информацию озвучил «инсайдер из финансовой индустрии» изданию Radio Free Asia, однако цитируют его с большой осторожностью, а крупные СМИ и вовсе обходят стороной. Впрочем, исключать такое развитие событий нельзя.

Пока национализация Alibaba выглядит маловероятной, но наверняка Китай значительно усилит контроль за технологическими гигантами в принципе, остудит их пыл в желании стать «больше, чем можно». Что касается Джека Ма, вряд ли кто-то делает ему больно в настоящий момент — вероятнее всего, он, как ему и рекомендовали, «залег на дно» в ожидании решения сверху.

Основные источники: The New York Times , Bloomberg , The Financial Times , Radio Free Asia

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