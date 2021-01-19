В 40 лет жизнь только… продолжается! Почему нам пора перестать думать о возрасте

Источник материала: Tut.by

Моя мама очень любит фильм «Москва слезам не верит». В подростковом возрасте больше всего меня там бесили две вещи: Гоша, он же Гога, которого играл мой любимый Тибул из «Куклы наследника Тутти», выставляя себя, как мне казалось, совершенным идиотом. И фраза «в 40 лет жизнь только начинается», сказанная одной из героинь. Тогда, в условные 12, мне казалось, что 40 — это какой-то такой возраст, как бесконечная Вселенная. Вроде, ты знаешь, что есть люди, которым столько и даже больше, но поверить, что эта цифра когда-то будет иметь отношение к тебе — невозможно, как и в то, что там есть хоть какая-то жизнь.



Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Недавно я поняла, что уже очень хорошо помню своих родителей и их жизнь, когда им было столько лет, сколько мне сейчас. У них было двое детей, объемное, нелегкое прошлое и очень обремененная ежедневным сложным бытом жизнь. Моя мама уставала после работы так, что засыпала на диване, не до конца переодевшись… И только таких взрослых из своего детства я вспоминаю сейчас. Уставших. Потухших. Имеющих в голове какую-то такую установку, что в 30 ты начинаешь увядать, а в 40 — всё, поезд приехал на конечную станцию, освобождаем вагоны.

Мама рассказывала, как проплакала целый день, когда ей исполнилось 30 лет. Мне в мои 30 хотелось только веселиться и пить игристое, чем я и занималась. Моя бабушка, занимавшая крупный пост на большом заводе, забеременела вторым ребенком ближе к 40. И скрывала этот факт ото всех знакомых и коллег, потому что это было невероятно стыдно. Я долго не могла понять, что стыдного может быть в беременности, а потом поняла: это было публичным подтверждением того факта, что в этом возрасте у нее всё еще был секс, представляете? У советской-то гражданки, руководительницы на серьезном предприятии. Секс!

Мне так хочется обнять их всех: маму в ее 30 со слезами, бабушку с ее стыдом, обнять, утешить и сказать, что всё хорошо. Что они имеют право на жизнь. И хоронить себя из-за цифры — самое глупое, что вообще можно сделать со своей жизнью.

Мне безумно жалко женщин предыдущих поколений, которые вынуждены были во всем этом жить, не имея других примеров, не имея возможности просто взглянуть на мир за пределами этих устоявшихся ментальных конструкций. За пределами сплошного «нельзя». Потому что именно это они себе и говорили. Нельзя веселиться, хорошо выглядеть, заниматься сексом. Жить для себя — это вообще один из смертных грехов.

Именно поэтому поколение наших мам, наверное, и любит этот фильм: он показывает ожившую мечту. Дети выросли, быт налажен и вот наконец-то начинается жизнь. Но черт возьми, а до этого что было? Впустую потраченные годы, каждый из которых прошел под властью сначала «еще нельзя», а потом «уже нельзя»?



Фото: mic.com

Мне исполнилось 30, игристое выветрилось, и я решила подумать, готова ли я завести ребенка. Еще пару лет после я готова не была. Моя подруга выйдет из декрета после рождения первого ребенка, когда ей уже будет 40. Она — молодая девушка с интересной жизнью, хорошей карьерой и огромной интересной жизнью впереди. Которая не заканчивается или только начинается, а продолжается. Так же, как и в любом другом возрасте.

С другой стороны, наивно полагать, что мы, воспитанные нашими матерями и их установками, выросли какими-то уж совсем другими людьми. Да, другими, но если покопаться как следует, свой список «нельзя», произносимый строгим маминым голосом, найдется внутри у каждой. Хорошо, что у нас есть возможность задуматься об этом. Хорошо, что мы можем решиться и пойти к специалистам, чтобы распутать эти клубки из «нельзя», чтобы обнаружить там внутри одно-единственное слово, которое невероятно облегчает жизнь: можно.

Можно не выходить замуж, можно не рожать детей, а можно в один прекрасный момент понять, что на самом-то деле путь домохозяйки с красивыми занавесками в доме и запахом свежего хлеба по утрам привлекает вас больше всего — и плевать вы хотели. А можно быть домохозяйкой, растить детей и готовить ужины, а потом стать кандидатом в президенты. Потому что бороться за будущее своей семьи можно и нужно, а вот терпеть многие вещи — действительно нельзя.

Какое-то время назад с взрослением и старением принято стало бороться. Все себе что-то бесконечно натягивали, кололи и подшивали. Мы смотрели на жертв погони за вечной молодостью, и чем дальше, тем яснее становилось, что цель «выглядеть в 50 на 25» недостижима. Просто потому, что возраст выдает не морщинистый лоб, а выражение глаз. Есть там жизнь, любопытство, запал? Или только страх, что вас сейчас рассекретят.



Фото: healthline.com

Кажется, мы уже перешагиваем идею вечной молодости. Всем уже, кажется, становится понятно, что цель — не выглядеть молодо любой ценой, а просто выглядеть хорошо в своем возрасте.

И это выглядеть хорошо не про большие губы, совершенно гладкий и мертвый лоб, а скорее про здоровье. Про энергию. Про интерес к самой себе. Потому что если в 35 мы еще официально молодежь, прожить планируем долго и, что важно, не хороня себя заживо в быту, рутине и обреченности, значит, неплохо бы к условной цифре постараться подобраться с целыми суставами, более-менее здоровыми сосудами и зубами.

Чтобы без зазрения совести отхлебывать свой бокальчик после долгой прогулки на свежем воздухе. Чтобы иметь желание в 70 флиртовать со своим спутником. Да, как те самые европейские пенсионеры, на которых так хорошо смотреть на террасе в Риме, но решительно невозможно представить где-то в наших широтах. Может, у нас получится стать такими пенсионерами?

Мне радостно за поколение наших детей, потому что они растут с примером совершенно другого взросления перед глазами. Да, в нашем варианте, в отличие от наших родителей, в этом много инфантильного — в противовес их суровости, но что вы имеете в виду под инфантильностью. Детского? Ну да, детского, потому что только дети по-настоящему любопытны, изменчивы, открыты новому и их невозможно заставить делать то, что им не нравится.