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25-летняя Лиза Арзамасова вышла в свет с 16-летним пасынком
Источник материала: Tut.by
25-летняя актриса Лиза Арзамасова, недавно
«Образовываюсь с averbukhofficial и liza_arzamasova», — подписал видео Мартин. Семья посетила спектакль «Горбачев» в «Театре Наций».
Мартин — сын Авербуха и фигуристки Ирины Лобачевой. Пара развелась в 2007-м году. Мартин живет с отцом.
Лиза не единственная русская звездная мачеха, которая ладит с пасынком. Так, у Натальи Чистяковой-Ионовой, известной как Глюк’oZa, сложились дружеские отношения с сыном бизнесмена Александра Чистякова Александром. Саша называет Глюк`оZу исключительно Наташей. Разница между мачехой и пасынком 13 лет.
Певица Наталья Подольская сумела найти подход к сыну Владимира Преснякова от первого брака Никите.
Молодой человек всегда тепло отзывается о мачехе в интервью. Они вместе приняли участие в телепрограмме «Один в один». Разница между Натальей и Никитой 9 лет.
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Семья посетила спектакль «Горбачёв» в «Театре Наций».
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