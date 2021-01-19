25-летняя Лиза Арзамасова вышла в свет с 16-летним пасынком

Источник материала: Tut.by

25-летняя актриса Лиза Арзамасова, недавно ставшая супругой 47-летнего фигуриста Ильи Авербуха, вышла в свет с мужем и его 16-летним сыном Мартином. Видео появилось в сториз в инстаграме юноши.



Фото: Скриншот сториз instagram.com/martin_averbukh

«Образовываюсь с averbukhofficial и liza_arzamasova», — подписал видео Мартин. Семья посетила спектакль «Горбачев» в «Театре Наций».

Мартин — сын Авербуха и фигуристки Ирины Лобачевой. Пара развелась в 2007-м году. Мартин живет с отцом.

Лиза не единственная русская звездная мачеха, которая ладит с пасынком. Так, у Натальи Чистяковой-Ионовой, известной как Глюк’oZa, сложились дружеские отношения с сыном бизнесмена Александра Чистякова Александром. Саша называет Глюк`оZу исключительно Наташей. Разница между мачехой и пасынком 13 лет.



Фото: pinterest.com

Певица Наталья Подольская сумела найти подход к сыну Владимира Преснякова от первого брака Никите.



Фото: pinterest.com

Молодой человек всегда тепло отзывается о мачехе в интервью. Они вместе приняли участие в телепрограмме «Один в один». Разница между Натальей и Никитой 9 лет.