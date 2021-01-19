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Читатели: на проспекте Пушкина стоят больше десятка троллейбусов
Источник материала: Onliner
По словам читателей Onliner, около 8:10 в Минске по проспекту Пушкина до улицы Орловской стали троллейбусы. «Там их по штук 15 в обе стороны», — пишут читатели в наш чат-бот. По их словам, пассажиров высадили, они шли пешком.
«Причем троллейбусы стали в обе стороны, и в сторону метро „Пушкинская“, и в сторону Орловской», — сообщают читатели.
По их словам, аналогичная ситуация в районе станции метро «Академия наук»: там тоже остановились троллейбусы.
Если вы также видите стоящие в городе троллейбусы, сфотографировали их или вы пассажир, которого высадили из троллейбуса, сообщайте об этом в наш
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По словам читателей Onliner, около 8:10 в Минске по проспекту Пушкина до улицы Орловской стали троллейбусы. «Там их по штук 15 в обе стороны», — пишут читатели в наш...
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