Читатели: на проспекте Пушкина стоят больше десятка троллейбусов

Источник материала: Onliner

По словам читателей Onliner, около 8:10 в Минске по проспекту Пушкина до улицы Орловской стали троллейбусы. «Там их по штук 15 в обе стороны», — пишут читатели в наш чат-бот. По их словам, пассажиров высадили, они шли пешком.

«Причем троллейбусы стали в обе стороны, и в сторону метро „Пушкинская“, и в сторону Орловской», — сообщают читатели.

По их словам, аналогичная ситуация в районе станции метро «Академия наук»: там тоже остановились троллейбусы.

Если вы также видите стоящие в городе троллейбусы, сфотографировали их или вы пассажир, которого высадили из троллейбуса, сообщайте об этом в наш телеграм-бот .