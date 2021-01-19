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"Готовиться нужно весь год": доктор Чеснов о крещенской традиции
19.01.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Как правильно подходить к процедуре детского закаливания, как подготовить себя и ребенка к купанию в проруби и как избежать быстрого переохлаждения организма, в интервью радио Sputnik Беларусь рассказал заведующий приемным отделением, врач-педиатр 3-й городской детской больницы Дмитрий Чеснов.
© Sputnik
Специалист отметил, что ничего не имеет против, если детей предварительно готовят к
"Это очень сильный стресс для организма, даже взрослому надо быть очень бдительным, к этому нужно готовиться целый год, постепенно: обтирания, обливания, рук, ног, тела. Неподготовленный человек получает тяжелейшее состояние", – говорит доктор Чеснов.
Для тех семей, которым холодовые процедуры знакомы не понаслышке, врач напоминает следующее: обязательно при выходе из ледяной воды надеть теплую обувь или хотя бы встать на сухую поверхность, иначе организм получит быстрое переохлаждение. Не забыть про чашку горячего чая, теплую сухую одежду и обязательно шарф. Открытое горло после окунаний в холодную воду – это открытые ворота для простуд.
"Я не хочу пугать, но это мощнейшая встряска для организма, которая может не известно к чему привести: спазм сосудов, кровоизлияния и так далее", – предупреждает доктор.
Фрагмент беседы с заведующим приемным отделением, врачом-педиатром 3-й городской детской больницы Дмитрием Чесновым слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Известный медик сделал ряд предостережений тем, кто решил без подготовки окунуться в ледяной купели.
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