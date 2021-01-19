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Число политзаключенных в Беларуси выросло до 187 человек

19.01.2021 09:07 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские правозащитники признали политзаключенными и потребовали немедленного освобождения Андрея Александрова и Ирины Злобиной, сообщил правозащитный центр «Весна».

По заявлению МВД РБ Александров и Злобина были задержаны «по подозрению в финансировании протестной деятельности … путем оплаты штрафов и возмещением средств на содержание в ЦИП и ИВС».

На данный момент известно, что Александров и Злобина подозреваются по ч. 2 ст. 342 УК (Обучение или иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а равно финансирование и иное обеспечение такой деятельности).

«Учитывая факт того, что в отношении обоих подозреваемых в качестве меры пресечения было избрано содержание под стражей (такая мера пресечения не может быть избрана по обвинению только по ч. 2 ст. 342 УК), у нас есть основания предполагать о подготовке предъявления обвинения по нескольким статьям УК», - говорится в заявлении правозащитников.

«Сбор добровольных пожертвований граждан, а также представителей белорусской зарубежной диаспоры и помощь в оплате штрафов лицам, которые были привлечены к административной ответственности только за факт участия в мирных собраниях и реализацию гарантированных Конституцией Беларуси и международными нормами права в области прав человека свобод мирных собраний и выражения мнения, не имеет ничего общего с финансированием какой бы ни было противоправной деятельности и, соответственно, не является преступлением», - сказано в заявлении.

В данном контексте деятельность Андрея Александрова и Ирины Злобиной является добровольной и благотворительной деятельностью по оказанию помощи жертвам массовых политических репрессий в стране и по сути своей является правозащитной, отмечают правозащитники.

«Оплата штрафов лицам, которые были привлечены к административной ответственности по ст. 23.34 КоАП, и расходов по их содержанию в ЦИП и ИВС, не имеет ничего общего с финансированием массовых беспорядков или иных групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок: подозреваемые не осуществляли оплату каких-то преступных действий, заведомо не обещали оплату лицам при условии совершения действий, охватываемых диспозициями ст. 342 или 293 УК, не принимали участие в их подготовке (обучении, другом материальном обеспечении)», - также отмечается в сообщении.

С признанием Андрея Александрова и Ирины Злобиной политзаключенными число узников совести в Беларуси выросло до 187 человек.

 
 
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Белорусские правозащитники признали политзаключенными и потребовали немедленного освобождения Андрея Александрова и Ирины Злобиной, сообщил правозащитный...
 
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