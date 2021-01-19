Беларусь осуществляет аварийный экспорт электроэнергии в Украину

Источник материала: АФН

В условиях сильных морозов в рамках двустороннего договора об оказании аварийной помощи Беларусь 18 января экспортировала Украины 3,1 млн. кВтч электроэнергии.

«По запросу Украины Беларусь поставила в украинскую энергосистему 3,1 млн. кВтч электроэнергии. Поставки электроэнергии осуществлялись с 11.00 до 21.00. Максимальная мощность составила 500 МВт», - говорится в сообщении в Минэнерго Беларуси.

«Поставки выполнены с целью обеспечения устойчивой работы энергосистемы Украины в период неблагоприятных погодных условий», - отмечается в сообщении.