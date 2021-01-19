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Жителя Новой Боровой, которому силовик угрожал пистолетом, осудили на 14 суток
Источник материала: Партизан
Жителя Новой Боровой Виктора Мороза, который попытался вступиться за девушку, но в итоге сам оказался в милицейском бусе, осудили на 14 суток, сообщают правозащитники.
Виктор Мороз / svaboda.org
Инцидент произошел во дворах квартала 5 января и запомнился тем, что сотрудник милиции в гражданском ударил мужчину ногой в живот и угрожал пистолетом, передает
Один из свидетелей, сотрудник органов, рассказал в суде, что его коллега достал табельное оружие, чтобы "обезопасить девушку и себя".
"В связи с тем, что сотрудником была задержана девушка, и тем, что Мороз был настроен агрессивно и не отошел, после того как коллега нанес ему удар в живот — он достал табельное оружие", — сказал свидетель.
Первоначально, Мороза пытались осудить по ст. 23.34 КОАП за участие в несанкционированном мероприятии, но на заседании суда 13 января до постановления дело так и не дошло — материалы отправили на доработку. В итоге 18 января Виктора судили уже по другой статье: за неподчинение сотруднику милиции (23.4).
Судья Максим Трусевич приговорил его к 14 суткам административного ареста.
Стоит добавить, что после задержания Виктор Мороз оказался в больнице с многочисленными травмами. Знакомые мужчины
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Жителя Новой Боровой Виктора Мороза, который попытался вступиться за девушку, но в итоге сам оказался в милицейском бусе, осудили на 14 суток, сообщают...
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