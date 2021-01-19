Спецпредставитель ЕС призывает освободить Игоря Лосика, который месяц голодает

Игорь Лосик / svaboda.org​





написал в Twitter, передает "Еврорадио" . Требует освободить и всех политзаключённых, которых в нашей стране насчитывается уже 187. Об этом спецпредставитель Евросоюзав Twitter, передает





В понедельник Гилмор по видеосвязи обсудил ситуацию с правами человека в Беларуси со Светланой Тихановской и её помощниками. Тихановская рассказала о консультанте "Радио Свобода", администраторе телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Игоре Лосике, который давно голодает и "может умереть — медлить нельзя". Спецпредставитель ЕС интересовался, как Европейский союз в данный момент может помочь политзаключённым в Беларуси.



