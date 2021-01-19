﻿ Романчук: Ситуация усугубляется тем, что экономикой занимаются люди в фуражках, мундирах и лампасах. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Романчук: Ситуация усугубляется тем, что экономикой занимаются люди в фуражках, мундирах и лампасах

19.01.2021 09:09 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

"Они защищают свои шкурные интересы, не чураясь положить на их алтарь независимость страны и сотни тысяч жителей".



ВВП Беларуси в $-долларах в 2020 году составил $60,27 млрд. По сравнению с 2019 годом он сократился на $2,95 млрд. или на 4,7%. Оценочно ВВП мира в 2020г. составил $83845 млрд. Доля Беларуси – те же унизительные 0,07%, пишетизвестный экономист Ярослав Романчук.

Белорусские власти пытаются внушить беларусам, что их курс правильный, что страна развивается быстро и устойчиво. Однако доля нашей страны в мировой экономике как была не целых 0,1% 25 лет назад, так и остаётся такой же в начале 2020-ых.

В 2020-м ВВП на душу населения в Беларуси составил BYN15625 или по среднегодовому курсу $6406. Для сравнения в 2019-м было $6682. Получается, что за 2020г. этот показатель сократился на $276. По ВВП на душу населения Беларусь прочно основалась в конце восьмого десятка стран мира.

Подведём предварительные итоги пятой пятилетки (2016-2020гг.) Среднегодовые темпы роста экономики оказались 0,7% ВВП при запланированных 2,4 – 3% в год. План по темпам роста не выполнили в 4,3 раза. Для сравнения в 2011-2015 годах среднегодовые темпы роста составили 1,2% ВВП. За две последние пятилетки (2011-2020гг.) среднегодовые темпы роста составили 0,95% ВВП. Это стагнация, проедание накопленных ресурсов и чистое убийство времени и национального богатства.

ВВП мира в период 2011-2020 годов вырос почти на $18 трлн. или на 2,72% в год. Таким образом, в последние 10 лет экономика Беларуси росла темпами в 2,9 раз меньше, чем мировая. Белорусские выгодополучатели ОМОНоэкономики отключили мозги, способность критического осмысления прошлого и желание остановить деградацию страны. На 2021-2025гг. они запланировали ровно то, что загнало Беларуси в ловушку стагнации последних десяти лет. Только в отличие от начала 2010-ых в начале 2020-ых у Беларуси гораздо худшая ситуация по государственному долгу. Омертвлены десятки миллиардов долларов государственных инвестиций. Не достигнута макроэкономическая стабильность. Резко упала платёжная дисциплина. Страна потеряла не только десятилетие для технологической и институциональной модернизации. Беларусь отстала по национальной конкурентоспособности, растеряв предпринимательский капитал, убив доверие, растоптав культуру диалога.

Таким образом, страна вступает в 2020-ые в опасно разобранном состоянии. Ситуация усугубляется тем, что экономикой занимаются люди в фуражках, мундирах и лампасах. На пару с схематозниками ЗАО «Беларусь» они защищают свои шкурные интересы, не чураясь положить на их алтарь независимость страны и сотни тысяч жителей.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Они защищают свои шкурные интересы, не чураясь положить на их алтарь независимость страны и сотни тысяч жителей".
 
Новости дня
Новости разные
 
«Фазель выглядел жалко»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by