Романчук: Ситуация усугубляется тем, что экономикой занимаются люди в фуражках, мундирах и лампасах









пишет известный экономист Ярослав Романчук. ВВП Беларуси в $-долларах в 2020 году составил $60,27 млрд. По сравнению с 2019 годом он сократился на $2,95 млрд. или на 4,7%. Оценочно ВВП мира в 2020г. составил $83845 млрд. Доля Беларуси – те же унизительные 0,07%,известный экономист Ярослав Романчук.





Белорусские власти пытаются внушить беларусам, что их курс правильный, что страна развивается быстро и устойчиво. Однако доля нашей страны в мировой экономике как была не целых 0,1% 25 лет назад, так и остаётся такой же в начале 2020-ых.





В 2020-м ВВП на душу населения в Беларуси составил BYN15625 или по среднегодовому курсу $6406. Для сравнения в 2019-м было $6682. Получается, что за 2020г. этот показатель сократился на $276. По ВВП на душу населения Беларусь прочно основалась в конце восьмого десятка стран мира.





Подведём предварительные итоги пятой пятилетки (2016-2020гг.) Среднегодовые темпы роста экономики оказались 0,7% ВВП при запланированных 2,4 – 3% в год. План по темпам роста не выполнили в 4,3 раза. Для сравнения в 2011-2015 годах среднегодовые темпы роста составили 1,2% ВВП. За две последние пятилетки (2011-2020гг.) среднегодовые темпы роста составили 0,95% ВВП. Это стагнация, проедание накопленных ресурсов и чистое убийство времени и национального богатства.





ВВП мира в период 2011-2020 годов вырос почти на $18 трлн. или на 2,72% в год. Таким образом, в последние 10 лет экономика Беларуси росла темпами в 2,9 раз меньше, чем мировая. Белорусские выгодополучатели ОМОНоэкономики отключили мозги, способность критического осмысления прошлого и желание остановить деградацию страны. На 2021-2025гг. они запланировали ровно то, что загнало Беларуси в ловушку стагнации последних десяти лет. Только в отличие от начала 2010-ых в начале 2020-ых у Беларуси гораздо худшая ситуация по государственному долгу. Омертвлены десятки миллиардов долларов государственных инвестиций. Не достигнута макроэкономическая стабильность. Резко упала платёжная дисциплина. Страна потеряла не только десятилетие для технологической и институциональной модернизации. Беларусь отстала по национальной конкурентоспособности, растеряв предпринимательский капитал, убив доверие, растоптав культуру диалога.





Таким образом, страна вступает в 2020-ые в опасно разобранном состоянии. Ситуация усугубляется тем, что экономикой занимаются люди в фуражках, мундирах и лампасах. На пару с схематозниками ЗАО «Беларусь» они защищают свои шкурные интересы, не чураясь положить на их алтарь независимость страны и сотни тысяч жителей.







