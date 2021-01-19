Карбалевич: Вся эта история закончилась самострелом руководства Беларуси









пишет политический аналитик Валерий Карбалевич. Совет Международной хоккейной федерации (IIHF) 18 января принял решение лишить Беларусь права проводить нынешний чемпионат мира по хоккею, который должен был проходить в Минске и Риге,политический аналитик Валерий Карбалевич.





Кажется, такое решение не было предопределено. Президент IIHF Рене Фазель приезжал в Минск 11 января с последней отчаянной попыткой спасти ситуацию и избежать тяжелого решения о выборе нового места проведения чемпионата.





Чтобы провести чемпионат, Лукашенко демонстрировал готовность к уступкам, даже пообещал переговоры с оппозицией. Может, белорусскому режиму и удалось бы всех перехитрить, выторговать проведение чемпионата в Минске. Но не хватило тонкости. В стремлении получить все и сразу белорусские власти переусердствовали, сыграли грубо. В результате визит Рене Фазеля закончился скандалом. Гостя просто подставили.





Как сообщил один из членов делегации IIHF, белорусские власти обещали, что фото- и телерепортажи о встрече главы Международной хоккейной федерации с Лукашенко не будут опубликованы. Но обещания не выполнили. В результате фото- и телекартинки, как Рене Фазель обнимается с Александром Лукашенко, а также с одиозным председателем Федерации хоккея Беларуси Дмитрием Басковым, который подозревается в причастности к политическим репрессиям, появились сначала в белорусских государственных СМИ, а потом и в европейских медиа. И вызвали взрыв возмущения местной общественности.





В результате главе Международной федерации хоккея пришлось просить прощения и оправдываться. Теплая встреча с Лукашенко стала для Фазеля поцелуем политической смерти. Тон его интервью и заявлений после этого скандала заметно поменялся. "Должен признать: в Минске я немного играл с огнем. И мы немного обожглись", - вынужден был заявить Фазель. Президент IIHF стал выражать большие сомнения по поводу возможности проведения чемпионата в Минске. Заседание Совета Федерации срочно перенесли с 25-26 января, как планировалось ранее, на 18 января. И именно скандал, вызванный бесцеремонностью белорусских властей, поспособствовал такому решению IIHF.





Таким образом, судя по всему, вся эта хоккейная история закончилась самострелом руководства Беларуси. Что в последнее время с ним случается часто. Лукашенко забил шайбу в свои ворота.



