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Карбалевич: Вся эта история закончилась самострелом руководства Беларуси

19.01.2021 09:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Что в последнее время с ним случается часто. Лукашенко забил шайбу в свои ворота.



Совет Международной хоккейной федерации (IIHF) 18 января принял решение лишить Беларусь права проводить нынешний чемпионат мира по хоккею, который должен был проходить в Минске и Риге, пишет политический аналитик Валерий Карбалевич.

Кажется, такое решение не было предопределено. Президент IIHF Рене Фазель приезжал в Минск 11 января с последней отчаянной попыткой спасти ситуацию и избежать тяжелого решения о выборе нового места проведения чемпионата.

Чтобы провести чемпионат, Лукашенко демонстрировал готовность к уступкам, даже пообещал переговоры с оппозицией. Может, белорусскому режиму и удалось бы всех перехитрить, выторговать проведение чемпионата в Минске. Но не хватило тонкости. В стремлении получить все и сразу белорусские власти переусердствовали, сыграли грубо. В результате визит Рене Фазеля закончился скандалом. Гостя просто подставили.

Как сообщил один из членов делегации IIHF, белорусские власти обещали, что фото- и телерепортажи о встрече главы Международной хоккейной федерации с Лукашенко не будут опубликованы. Но обещания не выполнили. В результате фото- и телекартинки, как Рене Фазель обнимается с Александром Лукашенко, а также с одиозным председателем Федерации хоккея Беларуси Дмитрием Басковым, который подозревается в причастности к политическим репрессиям, появились сначала в белорусских государственных СМИ, а потом и в европейских медиа. И вызвали взрыв возмущения местной общественности.

В результате главе Международной федерации хоккея пришлось просить прощения и оправдываться. Теплая встреча с Лукашенко стала для Фазеля поцелуем политической смерти. Тон его интервью и заявлений после этого скандала заметно поменялся. "Должен признать: в Минске я немного играл с огнем. И мы немного обожглись", - вынужден был заявить Фазель. Президент IIHF стал выражать большие сомнения по поводу возможности проведения чемпионата в Минске. Заседание Совета Федерации срочно перенесли с 25-26 января, как планировалось ранее, на 18 января. И именно скандал, вызванный бесцеремонностью белорусских властей, поспособствовал такому решению IIHF.

Таким образом, судя по всему, вся эта хоккейная история закончилась самострелом руководства Беларуси. Что в последнее время с ним случается часто. Лукашенко забил шайбу в свои ворота.
 
Теги: Минск
 
 
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