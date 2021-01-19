Источник материала: Хартия'97

Громогласное «ура!» над домами: белорусы празднуют отмену ЧМ-2021 в Минске 19.01.2021, 9:10

Сильное видео.

Вчерашний вечер сделали хорошие новости.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал видео громогласное «ура!» над домами в одном из районов Минска. Так белорусы празднуют отмену ЧМ-2021.

«Мы против репрессий! Мы не играем в хоккей с преступниками, - пишут читатели канала. - Это наша победа и мы ей рады! Жыве Беларусь!».

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