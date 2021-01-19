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Громогласное «ура!» над домами: белорусы празднуют отмену ЧМ-2021 в Минске
Источник материала: Хартия'97
Громогласное «ура!» над домами: белорусы празднуют отмену ЧМ-2021 в Минске
Сильное видео.
Вчерашний вечер сделали хорошие новости.
Телеграм-канал
«Мы против репрессий! Мы не играем в хоккей с преступниками, - пишут читатели канала. - Это наша победа и мы ей рады! Жыве Беларусь!».
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