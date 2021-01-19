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В глубинах океана ученые нашли неизвестных науке хищников

19.01.2021 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В глубинах океана ученые нашли неизвестных науке хищников

  • 19.01.2021, 8:59
В глубинах океана ученые нашли неизвестных науке хищников
Иллюстрационное фото

Открытие сделано у берегов Австралии.

Ученые из Музея Квинсленда обнаружили в Большом Австралийском заливе ранее неизвестные науке виды хищных губок, пресс-релиз исследования опубликован на научном портале Science Media Exchange.

Новые организмы — Nullarbora heptaxia, Abyssocladia oxyasters и Lycopodina hystrix — обитают в определенном районе Большого Австралийского залива на глубине свыше трех километров от поверхности воды. Губки относятся к многоклеточным животным, добывающим пищу путем фильтрации проточной морской воды, но хищные виды приспособились к охоте на других подводных обитателей, например, мелких ракообразных.

«Это просто показывает, как много наших глубоких океанов еще предстоит исследовать – эти конкретные губки совершенно уникальны тем, что они найдены только в этом конкретном районе Большого Австралийского залива — регионе, который был запланирован для глубоководной разведки нефти», — сказал доктор Меррик Экинс, сотрудник Музея Квинсленда и ведущий австралийский эксперт по хищным морским губкам.

Он также уточнил, что новые виды были собраны в 2017 году.

Это первые хищные губки, встреченные в Южной Австралии, и они увеличивают общее число видов губок в стране до 25.

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