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Как белорусы относятся к винам, произведённым в нашей стране?

19.01.2021 09:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Анатолий Анюховский, директор Толочинского консервного завода рассказал, как белорусы относятся к винам, произведенным в нашей стране.

Вадим Щеглов, ведущий:
Анатолий Васильевич, я так понимаю, что ваше предприятие начиналось с виноделия.

Как белорусы относятся к винам, произведённым в нашей стране?

Анатолий Анюховский, директор Толочинского консервного завода:
Конечно. Виноделие лежало в основе. Это старейшее винодельческое предприятие Республики Беларусь. В этом году будет 115 лет с основания. Если видели, на моторном корпусе написано «1906». Это поместье панов Гадзицких, которые владели собственностью этого предприятия и крахмального производства. Они были хозяевами. Наше производство претерпевало всевозможное: в войну джемы для немецкой армии производились, после виноделия оно было основным производством и донором всех остальных отраслей, которые с 2002 года начали развиваться.

Вадим Щеглов:
Сегодня ситуация другая. У вас с каждым разом вина становится все меньше по объемам производства. Наши люди стали меньше пить?

Анатолий Анюховский:
Безусловно. У нас и по статистике на 40 % потребление алкоголя на душу населения сократилось. Второй вопрос что плодовое виноделие идет на сокращение. На его смену идет ягодное, фруктовое виноделие.

Как белорусы относятся к винам, произведённым в нашей стране?

Вадим Щеглов:
То есть, те чернила, которые когда-то были, уходят, и идет натуральное фруктовое вино?

Анатолий Анюховский:
Мы производили до девяти тысяч тонн в год этой продукции. Сегодня это чуть больше ста тысяч тонн.

Вадим Щеглов:
О чем вы говорили с главой государства?

Анатолий Анюховский:
Я просто вкратце сказал, какая экономика вина и сока. Я говорю – убыточная. А почему? Низкие входные цены, малообъемные заявки, и, конечно же, невозможно построить экономику.

Вадим Щеглов:
Сейчас зрители сидят и думают: ну как вино может быть убыточным?

Как белорусы относятся к винам, произведённым в нашей стране?

Анатолий Анюховский:
Если на входе бутылка будет 1 рубль 20 копеек, как ты эту себестоимость создашь? Если вина достойные, они будут 2 рубля. Туда же нужны вишня, брусника, клюква.

Вадим Щеглов:
Говоря о винах. В нашем представлении это чернила, что вообще фактически пить нельзя. Я беседую с руководителями ликеро-водочной отрасли, они говорят, что хорошее у нас сегодня плодово-ягодное вино, натуральное.

Как белорусы относятся к винам, произведённым в нашей стране?

Анатолий Анюховский:
Есть натуральные вина, которые производятся на нашем заводе. Мы дважды встречали Президента и дважды его угощали этим вином. Эти вина без добавления спирта, на натуральном наброде. Есть сахар в продукте, яблоке или ягодах, и туда все равно добавляется немножко сахара. Но спирт не добавляется, на естественном наброде создается такое вино. Точно так же происходит и с виноградными винами. Но в винограде больше сахаров, чем у нашей черной смородины или красной. Это кислая ягода. В ней немножко не достает. А технология производства натуральных ягодных вин такая же, как и виноградных.

Вадим Щеглов:
Не пьет наш народ наше вино натуральное?

Анатолий Анюховский:
Я вам хочу сказать, что это мировая тенденция. Вином считается виноградное. Ягодные вина всегда присутствуют. Даже гипермаркеты можно в Берлине смотреть, в других городах Германии, Франции, Италии. Везде присутствуют эти ягодные натуральные вина. Но их потребление незначительное. Я и Президенту говорил: ну не растет у нас виноград. В Пинске пытаются что-то сделать, но значение винограда это содержащийся в нем сахар. Холодно, поэтому и в Минске он будет получаться кислым.

Как белорусы относятся к винам, произведённым в нашей стране?

Мы выходим из сложившегося положения, что не хватает солнца, тепла, за счет того, что посадили 26 гектаров крыжовника. Крыжовник это аналог винограда по всем своим физико-химическим свойствам. Но он, с учетом наших климатических зон, адаптирован, поэтому накапливает больше сахаров, чем тот же виноград. Посадишь его, будешь укрывать как-то пленкой, потому что холодно. Как бы потепление сегодня ни двигалось, Витебщина является холодной областью.

Обжаривается и подаётся на туннель шоковой заморозки. А вы знаете, как делают картошку-фри? Подробности в материале.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Анатолий Анюховский, Вадим Щеглов

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Анатолий Анюховский, директор Толочинского консервного завода рассказал, как белорусы относятся к винам,...
 
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