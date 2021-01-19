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Немецкое бюро Novitec представило комплект доработок для Ferrari F8 Tributo

19.01.2021 09:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Тюнинг-ателье Novitec известно своими программами по «прокачке» суперкаров престижных марок вроде Ferrari, McLaren и Lamborghini. Новый проект немецкой компании — это доработанный вариант «двухдверки» Ferrari F8 Tributo.


Напомним, что заводская версия F8 Tributo оснащается 3,9-литровым битурбо-V8 с 720 л.с. и 770 Нм крутящего момента. С помощью фирменного блока управления N-Tronic, который меняет настройки подачи топлива, зажигания и поднимает давления наддува, немцы позволяют поднять отдачу до 802 л.с. и 898 Нм. В комплект доработок входит также и спортивная выхлопная система, причем Novitec предлагает сразу несколько вариантов, включая облегченную выпускную систему из жаропрочного сплава инконель.


В итоге у купе улучшилась и разгонная динамика — до 100 км/ч оно ускоряется за 2,6 секунды (на 0,3 секунды быстрее исходной версии), а максимальная скорость превышает 340 км/ч.


Также спорткар получил от Novitec комплект спортивных пружин с занижением на 35 мм, аэродинамический комплект из углепластика (сплиттер спереди, задний спойлер, накладки на зеркала и другие элементы) и систему подъема передней оси на 40 мм для проезда «лежачих полицейских». Разумеется, не забыли и про новый колесные диски Vossen диаметром 21 дюйм спереди и 22 дюйма сзади.


Салон F8 Tributo в соответствии с пожеланиями заказчика Novitec перетягивает дорогой кожей и алькантарой, делая ставку на обширную цветовую гамму.

 
 
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Тюнинг-ателье Novitec известно своими программами по «прокачке» суперкаров престижных марок вроде Ferrari, McLaren и Lamborghini. Новый проект немецкой компании - это...
 
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