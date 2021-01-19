IIHF выплатит Беларуси компенсацию из-за переноса ЧМ-2021

Источник материала: Tut.by

Член совета IIHF Петр Бржиза в интервью Sport.cz прокомментировал финансовую сторону решения организации не проводить ЧМ-2021 в Беларуси.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Будут ли какие-либо санкции в отношении IIHF из-за отказа проводить турнир в Беларуси?

— Будут не санкции, а компенсация белорусским организаторам. Все это точно прописано в контрактах.

Мы ждем анализа и доклада от офиса генерального секретаря IIHF, в котором будут определены все траты и последствия данного решения. Мы получим эту информацию в ближайшие недели.

Сейчас точную сумму никто не назовет, — отметил Бржиза.

Он также рассказал о трех вариантах, которые рассматриваются в качестве замены Минску и о финансовых последствиях переноса для IIHF:

— На данный момент еще не решено, куда переедет чемпионат мира. Однако уже ведутся переговоры с тремя странами: Данией, Словакией и, конечно, Латвией, предложившей провести чемпионат мира всем шестнадцати командам, а не только восьми, как планировалось изначально.

Однако в Риге для этого необходимо построить временную арену. Все это станет частью переговоров в ближайшие дни. IIHF связана рядом обязательств. Их необходимо соблюдать, чтобы не подвергать опасности финансовую стабильность федерации.

Если сегодня мы скажем кому-то из организаторов, кто хочет провести чемпионат мира, что он будет проходить без зрителей, но ему все равно придется оплатить все расходы, то это просто не сработает. Поэтому в IIHF уже пришли к четкому мнению, что затраты на резервный вариант придется оплачивать ей. Международная федерация хоккея вложит средства в обеспечение безопасности проведения турнира на новом месте и полностью оплатит всю организацию чемпионата мира из собственных средств.