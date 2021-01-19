|
IIHF выплатит Беларуси компенсацию из-за переноса ЧМ-2021
Источник материала: Tut.by
Член совета IIHF Петр Бржиза в интервью Sport.cz
— Будут ли какие-либо санкции в отношении IIHF из-за отказа проводить турнир в Беларуси?
— Будут не санкции, а компенсация белорусским организаторам. Все это точно прописано в контрактах.
Мы ждем анализа и доклада от офиса генерального секретаря IIHF, в котором будут определены все траты и последствия данного решения. Мы получим эту информацию в ближайшие недели.
Сейчас точную сумму никто не назовет, — отметил Бржиза.
Он также
— На данный момент еще не решено, куда переедет чемпионат мира. Однако уже ведутся переговоры с тремя странами: Данией, Словакией и, конечно, Латвией, предложившей провести чемпионат мира всем шестнадцати командам, а не только восьми, как планировалось изначально.
Однако в Риге для этого необходимо построить временную арену. Все это станет частью переговоров в ближайшие дни. IIHF связана рядом обязательств. Их необходимо соблюдать, чтобы не подвергать опасности финансовую стабильность федерации.
Если сегодня мы скажем кому-то из организаторов, кто хочет провести чемпионат мира, что он будет проходить без зрителей, но ему все равно придется оплатить все расходы, то это просто не сработает. Поэтому в IIHF уже пришли к четкому мнению, что затраты на резервный вариант придется оплачивать ей. Международная федерация хоккея вложит средства в обеспечение безопасности проведения турнира на новом месте и полностью оплатит всю организацию чемпионата мира из собственных средств.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ее сумма пока неизвестна.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)