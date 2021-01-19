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В прошлом году Volkswagen втрое увеличил продажи электромобилей

19.01.2021 09:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В 2020 году немецкий автогигант реализовал рекордное количество электромобилей по всему миру. Всего клиентам было передано более 212 тысяч электрифицированных машин (+158% по сравнению с 2019 годом), то есть включая и гибридные автомобили. Из них почти 134 тысячи — это стопроцентные электромобили (+197%).


В 2020 году Volkswagen выпустила девять новых электрических и гибридных моделей. Их доля продаж в Европе увеличилась до 12,4% от общего объема продаж марки, тогда как в 2019 году она составляла 2,3%. Самой популярной электрической моделью Volkswagen стал ID.3 (всего было реализовано 56 500 автомобилей) — и это несмотря на то, что модель поступила в продажу в сентябре. За ним следуют e-Golf (было передано 41 300 автомобилей) и гибридный Passat GTE (24 тысячи машины). В декабре ID.3 стал самым продаваемым электромобилем в Финляндии, Словении и Норвегии, а в Швеции и вовсе самой продаваемой в абсолютных величинах (вне зависимости от типа привода).


Что касается общих продаж Volkswagen, то компания реализовала в 2020 году 5 328 000 автомобилей — почти на 15% меньше, чем в 2019 году.

 
 
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В 2020 году немецкий автогигант реализовал рекордное количество электромобилей по всему миру.
 
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