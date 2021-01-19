Президент поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям с профессиональным праздником – Днем спасателя, сообщили в пресс-службе Президента.

Глава государства выразил особую благодарность ветеранам, которые стоят у истоков создания Министерства по чрезвычайным ситуациям.

ФОТО: БЕЛТА









Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram