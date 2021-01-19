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Президент поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям с профессиональным праздником – Днем спасателя,
Глава государства выразил особую благодарность ветеранам, которые стоят у истоков создания Министерства по чрезвычайным ситуациям.
ФОТО: БЕЛТА
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Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям с профессиональным праздником – Днем...
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