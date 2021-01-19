Международный фестиваль скульптур из снега и льда проходит в Китае

Источник материала: ОНТ

Недолговечная, но впечатляющая красота! В китайском Харбине проходит знаменитый международный фестиваль скульптур из снега и льда.

Гигантские снежные лабиринты, дворцы, башни из снега и льда. Материала на эти постройки уходит миллионы кубометров. На протяжении многих лет красочное шоу на северо-востоке Китая привлекает миллионы зрителей со всего мира. Несмотря на пандемию, организаторы решили не лишать их праздника в этом году. Выставка продлится до весны.

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