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Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у границ Аргентины и Чили

19.01.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у границ Аргентины и Чили

Мощное землетрясение магнитудой 6,6 было зафиксировано в понедельник неподалеку от границы Аргентины и Чили. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Геологическую службу США. 

Согласно имеющимся данным, эпицентр подземных толчков залег в 36 км к юго-западу от аргентинского департамента Посито, где проживает порядка 40 тыс. человек.

Данных о разрушениях и пострадавших пока не поступало. 

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Мощное землетрясение магнитудой 6,6 было зафиксировано в понедельник неподалеку от границы Аргентины и Чили. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Геологическую...
 
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