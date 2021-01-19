Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у границ Аргентины и Чили

Источник материала: ОНТ

Мощное землетрясение магнитудой 6,6 было зафиксировано в понедельник неподалеку от границы Аргентины и Чили. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Геологическую службу США.

Согласно имеющимся данным, эпицентр подземных толчков залег в 36 км к юго-западу от аргентинского департамента Посито, где проживает порядка 40 тыс. человек.

Данных о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

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