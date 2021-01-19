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Православные верующие в Беларуси празднуют Крещение

19.01.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Православные верующие в Беларуси празднуют Крещение

Особый день сегодня у православных: они отмечают Крещение. Это один из главных праздников в церковном календаре. Торжественные службы проходят во всех храмах страны.

Непременные атрибуты – окунание в проруби и освящение воды. Считается, что она в этот день приобретает особые свойства. Омовение помогает сохранить физическое и душевное здоровье, а освящённую воду хранят до следующего года и используют для ежедневной молитвы. Только в столице окунуться в купель можно в восьми прорубях. Все они вблизи спасательных станций. Уже накануне здесь было многолюдно. Горячий чай, места для переодеваний – есть всё, чтобы обряд прошёл без последствий для организма. Подготовиться нужно не только телом, но и душой.

Иерей Алексей Наследников, настоятель прихода храма святого пророка Илии д.Касынь Минского района: «Вода становится настолько чистой при помощи Бога Иисуса Христа, что не только тело, но и душа становятся чистыми. Поэтому, когда мы приходим на этот источник, конечно, желательно прийти подготовленным хотя бы молитвенно».

Троекратное погружение в ледяную воду символизирует Крещение Иисуса в реке Иордан. К купелям в эти дни приходят тысячи верующих. Даже сильный мороз не останавливает – главное, соблюдать рекомендации медиков. Перед окунанием размяться, после – согреться.

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Особый день сегодня у православных: они отмечают Крещение. Это один из главных праздников в церковном календаре. Торжественные службы проходят во всех храмах...
 
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