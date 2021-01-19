10 самых странных фотографий в истории. Вы только посмотрите на шестой снимок!

Источник материала: ОНТ

С момента появления фотографии произошло много удивительных событий. Сделали для вас подборку редких снимков со своей историей.

1. Самая большая лошадь в мире. Это фото 1927 года. Конь Суприм отличался высотой больше двух метров и весом более полутора тонн. Почти как грузовой паровоз того времени!





2. Наводнение сладкой патокой в США 1919 года. Кондитерская компания сэкономила на содержании цистерны на 9 миллионов литров, которая в итоге лопнула из-за мороза.





3. Фантастический обман провернули две девочки-подростка в 1918 году. Элси Райт и её двоюродная сестра Френсис Гриффитс рассказывали близким, что играют у ручья с феями. Когда им не поверили, девочки выпросили фотоаппарат и принесли снимки, на которых действительно были маленькие существа с крыльями. Фотографии стали популярны в СМИ, общественность разделилась на два лагеря – тех, кто верил в правдивость снимков, и тех, кто считал их обманом. Кстати, сэр Артур Конан Дойл до самой смерти верил в подлинность фотографий. Только 1983 году незадолго до своей смерти одна из сестер призналась, что все это было искусной подделкой.



4. Оригинальный маркетинг помог торговцу платьями распродать весь товар. Мужчина завесил женскими нарядами многоэтажный дом, жители вызвали полицию. Шумиха привлекла внимание горожан, в том числе девушек. Платья были распроданы за пару часов.





5. Проверка длины купальника была распространена на пляжах в начале 20 века. Существовали даже пляжные инспекторы. Это снимок инспектора за работой.





6. Принести себя в жертву науки решила уборщица в США. Она завещала своё тело, и её нервная система стала наглядным учебным пособием. При подключении электричества экспонат начинал двигаться, что безмерно пугало зрителей.









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