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10 самых странных фотографий в истории. Вы только посмотрите на шестой снимок!
Источник материала: ОНТ
С момента появления фотографии произошло много удивительных событий. Сделали для вас подборку редких снимков со своей историей.
1. Самая большая лошадь в мире. Это фото 1927 года. Конь Суприм отличался высотой больше двух метров и весом более полутора тонн. Почти как грузовой паровоз того времени!
2. Наводнение сладкой патокой в США 1919 года. Кондитерская компания сэкономила на содержании цистерны на 9 миллионов литров, которая в итоге лопнула из-за мороза.
3. Фантастический обман провернули две девочки-подростка в 1918 году. Элси Райт и её двоюродная сестра Френсис Гриффитс рассказывали близким, что играют у ручья с феями. Когда им не поверили, девочки выпросили фотоаппарат и принесли снимки, на которых действительно были маленькие существа с крыльями. Фотографии стали популярны в СМИ, общественность разделилась на два лагеря – тех, кто верил в правдивость снимков, и тех, кто считал их обманом. Кстати, сэр
5. Проверка длины купальника была распространена на пляжах в начале 20 века. Существовали даже пляжные инспекторы. Это снимок инспектора за работой.
6. Принести себя в жертву науки решила уборщица в США. Она завещала своё тело, и её нервная система стала наглядным учебным пособием. При подключении электричества экспонат начинал двигаться, что безмерно пугало зрителей.
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С момента появления фотографии произошло много удивительных событий. Сделали для вас подборку редких снимков со своей историей. 1. Самая большая лошадь в мире. Это...
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