В Вильнюсе обсудили создание Центра правосудия для помощи пострадавшим белорусам

Создание международного Центра правосудия в Вильнюсе, по универсальной юрисдикции подающего заявления на новые дела белорусов, которые прошли через насилие и пытки, обсудили Светлана Тихановская и спецпредставитель ЕС по правам человека Имон Гилмор. Об этом сообщила пресс-служба экс-кандидата в президенты.

Тихановская рассказала историю блогера Игоря Лосика, который голодает 34 дня и «может умереть». Гилмор поинтересовался, как ЕС может помочь политзаключенным в Беларуси. Он пообещал, что будет делать все возможное, чтобы как можно скорее добиться освобождения узников совести.

Речь также шла об аудиозаписи, на которой человек с голосом, похожим на голос заместителя министра внутренних дел Николая Карпенкова, говорит о жестких методах борьбы с протестующими.

Экс-кандидат в президенты сообщила, что постоянно общается с активом медиков, стачкомов, дворовых инициатив и скоро состоится встреча со всеми политическими группами, чтобы создать общий план работы на 2021 год. «Можете быть уверены: все наши демократические силы работают вместе. И мы знаем, что мы не оппозиция, мы — большинство», — заявила Тихановская.

После переговоров Гилмор написал на своей странице в «Твиттере»: «Для меня большая честь встретиться сегодня со Светланой Тихановской для обсуждения ситуации с правами человека в Беларуси. ЕС повторяет свой призыв освободить всех политзаключенных, в том числе голодающего Игоря Лосика».

9 декабря прошлого года генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашилис начал досудебное расследование по заявлению белорусского гражданина Максима Хорошина на основании статьи 100-3 Уголовного кодекса Литвы (запрещенное международным правом обращение с людьми — причинение телесных повреждений, пытки или иное бесчеловечное обращение с лицами, находящимися под защитой международного гуманитарного права).

«Решение было принято 30 ноября после подробного рассмотрения заявления М.Х., гражданина Беларуси, проживающего в настоящее время в Литве, подавшего в Генпрокуратуру заявление о насилии, которому он, по его словам, подвергся 13 октября этого года в Минске, столице Беларуси, — говорилось в сообщении литовского надзорного органа. — Обстоятельства происшествия, указанные заявителем, и другие исходные данные, представленные в прокуратуру, были оценены как имеющие признаки преступления, к которому применяется универсальная юрисдикция в соответствии с Уголовным кодексом Литовской Республики».

В Генпрокуратуре Литвы отметили: универсальная юрисдикция подразумевает, что «уголовная ответственность за преступления в соответствии с международными договорами наступает независимо от гражданства потерпевших и подозреваемых, места совершения преступления и того, подлежит ли оно наказанию по закону в государстве, где преступление было совершено». К таким преступлениям, согласно УК Литвы, относятся пытки как одно из преступлений против человечности.

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