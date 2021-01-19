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Как «вкусно» продать проект, чтобы его заметил инвестор ― простые правила
19.01.2021 09:41 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Бизнес-идея для стартапа ― это только часть успеха, согласны? Гораздо важнее эту идею «вкусно» презентовать, чтобы привлечь финансирование. Особенно сегодня, когда наступило «время инвестора». Как это сделать?
Вместе с
— Я видел презентации сотен проектов, но только некоторые из них привлекали мое внимание как инвестора. Казалось бы, столько информации о грамотном питчинге, составлении презентаций и инвестиционных материалов ― но ошибки постоянно повторяются. Возможно, информации уже слишком много, сложно отфильтровать важное и каждый понимает прочитанное по-своему. Но, с другой стороны, знаете, в чем залог хваленого японского экономического чуда? Японцы делают все ровно так, как написано в книгах и инструкциях. А мы, читая рекомендации, часто выбираем только фрагменты на свое усмотрение, то, что якобы вероятнее сработает.
Что нужно сделать, прежде чем искать инвестиции?
Самое глупое, что может быть при поиске инвестиций ― не понимать, к кому именно вы обращаетесь, не изучить интересы потенциального инвестора. Например, у венчурных фондов есть инвестиционный мандат, фокус на определенные отрасли и стадии ― другие проекты они даже не будут рассматривать. У частных инвесторов ― как минимум профильный бизнес или хобби, на которые им не жалко денег, или технологии, в которые очень верят бизнес-ангелы.
Имеет значение:
Начинающие проекты обычно имеют шансы на небольшие ангельские инвестиции. Частного инвестора зацепить идеей можно даже просто разговором в баре ― кто знает, может, именно об участии в вашем проекте он давно мечтал. В таких случаях чаще всего даже не стоит вопрос о текущей прибыльности.
Проекты на более поздних стадиях попадают в мир венчурных фондов, где правила игры гораздо более регламентированы. Это миф, что венчурный инвестор легко отдает свои деньги на высокорисковые авантюры. Инвесторы ищут наиболее надежные проекты из тех, которые потенциально смогут обеспечить искомую ими кратную доходность ― пресловутые десять и более иксов.
Что важнее ― идея или яркая презентация?
Я не могу вспомнить ни одной креативной презентации, которая стала бы ключевым аргументом в моем решении как инвестора. Грамотный питчинг и презентация — это далеко не запуск шаттла. Все давно апробировано и стандартизировано. С другой стороны, весь венчур ― это про будущее. Сейчас у вас может не быть ничего, но в своей презентации вы рисуете удивительные перспективы.
Успех определяет не ораторское мастерство фаундера и не стильно сверстанная презентация. Важнее, чтобы вы смогли внятно ответить на вопросы, которые волнуют инвестора, а не просто отстреляться, как на экзамене. И, кстати, если у фаундера патологическая боязнь публики ― эффективнее поручить питчинг более красноречивому члену команды, например, маркетологу или директору по развитию.
Говорить на одном языке с инвестором ― что это значит?
Фаундеры часто первым делом начинают рассказывать про свое гениальное техническое решение. Но о чем думает инвестор? О причастности к «большой истории» и, конечно же, деньгах.
На какие вопросы важно ответить в своей презентации:
Часто на ранних этапах многие фаундеры излучают исключительный и порой ничем не подкрепленный позитив. Конечно, боевой настрой важен — было бы странно выглядеть пессимистично на встрече с инвестором. Но вера в миллионные продажи должна быть подкреплена конкретными доводами, проверенными гипотезами и откликом рынка, а не исключительно подбадривающим интересом друзей или отзывами посетителей выставок.
Важна ли команда?
Принято говорить, что ключевым критерием для инвестора является команда проекта. Однако полагаю, что это важное, но все же, как правило, вторичное действие.
Бывает, что ближе к заключению сделки фонды устраивают психологическое тестирование команд, проверяя их в том числе на совместимость. Это дополнительный аргумент к тому, что проект не развалится из-за внутренних конфликтов или «выгорания» основателей. Но далеко не все инвесторы уделяют этому достаточно внимания.
Важны ли личные качества фаундера?
Когда-то я считал, что роль личных качеств фаундера в привлечении инвестиций сильно преувеличена. Но, пропустив через себя более 500 проектов, на адекватность их авторов стал обращать гораздо больше внимания.
О личности фаундера может рассказать многое ― манера речи, готовность слушать и, главное, слышать. Не в его пользу играет суетливость, пренебрежение договоренностями, излишняя пассивность или, наоборот, имитация бурной деятельности. Более полное представление позволяют составить даже такие детали, как гардероб, аксессуары, гаджеты.
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Частый вопрос о гардеробе для переговоров ― деловой костюм или нечто экстравагантное? В стартап-сообществе устоялось мнение, что ребята в костюмах оказываются более консервативными. Анализируя свой опыт, могу сказать, что фаундеры, за которых я когда-то как инвестор «дрался», как правило, выглядели порой экстравагантно. Но стоит ли специально выпячивать свой «особенный» образ? Думаю, нет ― в венчурном мире очень ценится аутентичность, честность с собой и партнерами.
Еще один частый вопрос ― влияет ли на решение инвестора образ фаундера в социальных сетях? Да, он может повлиять. Однажды проект лишился финансирования в том числе из-за того, что один из принимающих решение инвесторов не оценил профиль фаундера в Facebook ― по его мнению, обилие фото «с мартини, девочками и яхтами» не оставляло уверенности, что тот в достаточной степени сосредоточен на проекте.
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Фото: Дарья Гращенкова
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Бизнес-идея для стартапа ― это только часть успеха, согласны? Гораздо важнее эту идею «вкусно» презентовать, чтобы привлечь финансирование. Особенно сегодня,...
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