Дуров рассказал о блокировке в Telegram сотен призывов к насилию в США

Источник материала: Tut.by

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил , что за последнюю неделю модераторы мессенджера заблокировали сотни призывов к насилию в США. Об этом пишет TJournal .



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Дуров отметил, что хотя пользователи из Штатов составляют 2% аудитории, там пристально следят за событиями в стране. «Telegram приветствует мирные дебаты и протесты, но в наших условиях использования прямо запрещается распространять публичные призывы к насилию, — подчеркнул он. — В течение последних семи лет мы последовательно применяли это правило во всем мире, от Беларуси и Ирана до Таиланда и Гонконга. Гражданские движения по всему миру полагаются на Telegram, чтобы отстаивать права человека, не прибегая к причинению вреда».

Он также рассказал, что с начала января модераторы Telegram стали получать все больше сообщений об активности, связанной с США, и «действовали решительно», чтобы пресечь каналы, пропагандирующие насилие.

По словам Дурова, на прошлой неделе в мессенджере заблокировали сотни таких публичных призывов, которые потенциально могли бы охватить десятки тысяч подписчиков. Эта работа продолжается. В заключение Дуров поблагодарил пользователей, которые сообщали о каналах, «перешедших черту».

Некоммерческая организация Coalition for a Safer Web подала иск к Apple и потребовала удалить приложение Telegram из App Store. В документе указали, что мессенджер распространяет незаконный контент, в том числе антисемитские высказывания.

Некоторые сторонники Дональда Трампа начали использовать Telegram вместо заблокированной соцсети Parler, чтобы спланировать акции на 20 января, день инаугурации Джо Байдена. Мессенджер вышел на второе место по числу скачиваний в США. СМИ уже сообщали о блокировке нескольких телеграм-каналов с экстремистским содержанием.