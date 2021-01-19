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Дуров рассказал о блокировке в Telegram сотен призывов к насилию в США
Источник материала: Tut.by
Основатель Telegram Павел Дуров
Дуров отметил, что хотя пользователи из Штатов составляют 2% аудитории, там пристально следят за событиями в стране. «Telegram приветствует мирные дебаты и протесты, но в наших условиях использования прямо запрещается распространять публичные призывы к насилию, — подчеркнул он. — В течение последних семи лет мы последовательно применяли это правило во всем мире, от Беларуси и Ирана до Таиланда и Гонконга. Гражданские движения по всему миру полагаются на Telegram, чтобы отстаивать права человека, не прибегая к причинению вреда».
Он также рассказал, что с начала января модераторы Telegram стали получать все больше сообщений об активности, связанной с США, и «действовали решительно», чтобы пресечь каналы, пропагандирующие насилие.
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Некоммерческая организация Coalition for a Safer Web
Некоторые сторонники Дональда Трампа
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Он подчеркнул, что в мессенджере не приемлют публичные призывы к насилию.
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