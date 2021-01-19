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Через несколько дней Honor представит новый флагман. О нем известно практически все
Источник материала: Tut.by
22 января в Китае Honor представит новый флагманский смартфон — V40 5G. Информации о девайсе в Сети уже предостаточно. Основной поделился ресурс
Главный вопрос, успеют ли оснастить конкретно этот смартфон сервисами Google. Ведь, по недавней информации, они вновь
Также известно, что Honor V40 получит экран на 6,72 дюйма (1236 на 2676 точек) с OLED-матрицей, поддерживающей 120 Гц, встроенный в панель сканер отпечатков пальцев, процессор MediaTek Dimensity 1000+, 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ постоянного хранилища.
Точный объем аккумулятора смартфона пока не называется, но известно, что в активе окажется 66-ваттная проводная и 50-ваттная беспроводная зарядки. Основная камера будет состоять из модулей на 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп. Как понятно из названия, от поддержки работы в 5G-сетях также не откажутся.
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Главный вопрос, успеют ли оснастить конкретно этот смартфон сервисами Google.
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