Через несколько дней Honor представит новый флагман. О нем известно практически все

Источник материала: Tut.by

22 января в Китае Honor представит новый флагманский смартфон — V40 5G. Информации о девайсе в Сети уже предостаточно. Основной поделился ресурс FoneArena .





Главный вопрос, успеют ли оснастить конкретно этот смартфон сервисами Google. Ведь, по недавней информации, они вновь могут появиться в девайсы Honor — бренд недавно продали за неустановленную сумму, с Huawei у компании связей больше нет.

Также известно, что Honor V40 получит экран на 6,72 дюйма (1236 на 2676 точек) с OLED-матрицей, поддерживающей 120 Гц, встроенный в панель сканер отпечатков пальцев, процессор MediaTek Dimensity 1000+, 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ постоянного хранилища.





Точный объем аккумулятора смартфона пока не называется, но известно, что в активе окажется 66-ваттная проводная и 50-ваттная беспроводная зарядки. Основная камера будет состоять из модулей на 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп. Как понятно из названия, от поддержки работы в 5G-сетях также не откажутся.