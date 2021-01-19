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Сегодня День спасателя, поэтому работники МЧС презентуют клип (видео)
Источник материала: Onliner
Не забывайте, что в перечне необычных дел, которыми приходится сегодня заниматься работникам МЧС, есть также регулярное исполнение рэпа. Они уже показывали некоторые тематические клипы, вызвавшие много положительных эмоций. Посмотрим, какие чувства возникнут у зрителей сегодня. 19 января — День спасателя Беларуси, и по этому поводу обнародован новый проект, основанный на реальных историях.
Музыкальный фильм называется «МЧС спасает жизни». Читают штатные спасатели из Гомельской области Виктор Кийко и Андрей Колядко. Лыжница, рыбак, человек с кастрюлей, дети... По первым кадрам понятно, что ничем хорошим это не кончится. Или кончится. Смотрите сами.
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Не забывайте, что в перечне необычных дел, которыми приходится сегодня заниматься работникам МЧС, есть также регулярное исполнение рэпа. Они уже показывали...
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