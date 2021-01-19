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В Жлобине минус 20 и проблемы с отоплением: «Без тепла осталась половина города»

19.01.2021 09:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня около 6 утра жители Жлобина стали замечать, что у них в домах постепенно становятся холодными батареи. С 8 утра жителям стали приходить сообщения от МЧС о том, что в городе «нарушено теплоснабжение, ведутся восстановительные работы». По словам наших читателей, без тепла и горячей воды остаются крупные густонаселенные районы города — 19-й, 18-й, 17-й, 16-й микрорайоны, Лебедевка, а также частично первый и второй  микрорайоны. 

Это густонаселенные районы города. Фактически без тепла и горячей воды остается половина Жлобина, — пишут нам читатели.

В Жлобине минус 20 и проблемы с отоплением: «Без тепла осталась половина города»

Уже сообщают люди, что пропадает вода горячая в других районах, а кроме этого, остывают батареи, — говорят читатели.

В Жлобине минус 20 и проблемы с отоплением: «Без тепла осталась половина города»

Как сообщает телеграм-канал «Сильные новости», отопление пропало даже в некоторых школах. Также читатели этого канала сообщают, что над заводским районом города образовалась паровая завеса.

В Жлобине минус 20 и проблемы с отоплением: «Без тепла осталась половина города»
В Жлобине минус 20 и проблемы с отоплением: «Без тепла осталась половина города»

По данным синоптиков, в городе сейчас минус 20 градусов.

 
 
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Сегодня около 6 утра жители Жлобина стали замечать, что у них в домах постепенно становятся холодными батареи. С 8 утра жителям стали приходить сообщения от МЧС о...
 
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