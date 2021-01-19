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Астронавты поделились едой с российскими космонавтами на МКС

19.01.2021 09:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Астронавты NASA на борту Международной космической станции передали российским коллегам свои запасы провизии. Своя еда у космонавтов закончилась из-за переноса старта грузового корабля «Прогресс». Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

Космонавт Сергей Рыжиков сообщил примерно о тринадцати контейнерах с питанием, которые россиянам передали американцы. Изначально Россия запрашивала у США отправку на МКС питания для космонавтов, но американцы предложили более дешевый вариант: просто поделиться своими запасами еды, благо они большие.

Такая ситуация сложилась из-за смещения даты полета «Прогресса»: изначально отправка провизии российским космонавтам планировалась 11 декабря, но затем старт перенесли на 15 февраля. Это вызвано дополнительными проверками.

Сейчас на МКС находятся семь человек: россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, японец Соити Ногути и американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер.

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Астронавты NASA на борту Международной космической станции передали российским коллегам свои запасы провизии. Своя еда у космонавтов закончилась из-за переноса...
 
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