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Астронавты поделились едой с российскими космонавтами на МКС
Источник материала: Onliner
Астронавты NASA на борту Международной космической станции передали российским коллегам свои запасы провизии. Своя еда у космонавтов закончилась из-за переноса старта грузового корабля «Прогресс». Об этом
Космонавт Сергей Рыжиков сообщил примерно о тринадцати контейнерах с питанием, которые россиянам передали американцы. Изначально Россия запрашивала у США отправку на МКС питания для космонавтов, но американцы предложили более дешевый вариант: просто поделиться своими запасами еды, благо они большие.
Такая ситуация сложилась из-за смещения даты полета «Прогресса»: изначально отправка провизии российским космонавтам планировалась 11 декабря, но затем старт перенесли на 15 февраля. Это вызвано дополнительными проверками.
Сейчас на МКС находятся семь человек: россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, японец Соити Ногути и американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер.
термос, 1 л, до 26 ч, колба: сталь, корпус: сталь, цвет серебристый
термокружка, 0.5 л, до 12 ч, колба: сталь, корпус: сталь, цвет черный
термос для еды, 0.5 л, до 8 ч, колба: сталь, корпус: сталь, цвет серебристый
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Астронавты NASA на борту Международной космической станции передали российским коллегам свои запасы провизии. Своя еда у космонавтов закончилась из-за переноса...
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