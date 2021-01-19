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Беларуси выплатят компенсацию из-за отмены чемпионата мира по хоккею

19.01.2021 09:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Напомним, вчера стало известно, что чемпионат мира по хоккею не будет проходить в Минске. А сегодня член совета IIHF Петр Бржиза отметил, что наша страна получит денежную компенсацию из-за отмены, передает sports.ru.

— Будут ли какие-либо санкции в отношении IIHF из-за отказа проводить турнир в Беларуси? — уточнили у Бржиза.

— Будут не санкции, а компенсация белорусским организаторам. Все это точно прописано в контрактах, — ответил он. — Мы ждем анализа и доклада от офиса генерального секретаря IIHF, в котором будут определены все траты и последствия данного решения. Мы получим эту информацию в ближайшие недели. Сейчас точную сумму никто не назовет.

 
Теги: Минск
 
 
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Напомним, вчера стало известно, что чемпионат мира по хоккею не будет проходить в Минске. А сегодня член совета IIHF Петр Бржиза отметил, что наша страна получит...
 
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