На 30 особей: поголовье зубров увеличилось в Беловежской пуще

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 янв – Sputnik. Поголовье зубров в Беловежской пуще за последний год увеличилось на 30-40 особей, сообщили в национальном парке.

Оптимальное количество зубров для содержания в пуще – 250 голов, однако в 2020-м здесь уже насчитывалось 604 особи. В начале 2021 года с учетом появившихся на свет телят поголовье выросло до 630-640 животных.

По словам сотрудников нацпарка, сейчас в Беловежской пуще идет зимний учет зверей. Специалисты отслеживают миграцию животных по следам, задействуют квадрокоптер. Средний возраст пущанских зубров – около 20 лет.

Количество зубров постоянно растет и в мире, сейчас их насчитывается более восьми тысяч. В декабре 2020-го Международный союз охраны природы изменил классификацию охранного статуса зубра до менее серьезной: с вымирающего вида на "находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому".

Новые правила охраны и рационального использования зубров ввели в Беларуси с 1 января. Определены порядок и условия отнесения животных к основному и резервному фондам, требования по их охране, порядок и условия отлова из среды обитания, а также добычи зубров резервного генофонда.

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