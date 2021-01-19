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На 30 особей: поголовье зубров увеличилось в Беловежской пуще

19.01.2021 09:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 янв – Sputnik. Поголовье зубров в Беловежской пуще за последний год увеличилось на 30-40 особей, сообщили в национальном парке.

© Photo : WildBelarus com
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Оптимальное количество зубров для содержания в пуще – 250 голов, однако в 2020-м здесь уже насчитывалось 604 особи. В начале 2021 года с учетом появившихся на свет телят поголовье выросло до 630-640 животных.

По словам сотрудников нацпарка, сейчас в Беловежской пуще идет зимний учет зверей. Специалисты отслеживают миграцию животных по следам, задействуют квадрокоптер. Средний возраст пущанских зубров – около 20 лет.

Количество зубров постоянно растет и в мире, сейчас их насчитывается более восьми тысяч. В декабре 2020-го Международный союз охраны природы изменил классификацию охранного статуса зубра до менее серьезной: с вымирающего вида на "находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому".

Новые правила охраны и рационального использования зубров ввели в Беларуси с 1 января. Определены порядок и условия отнесения животных к основному и резервному фондам, требования по их охране, порядок и условия отлова из среды обитания, а также добычи зубров резервного генофонда.

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Теги: Минск
 
 
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Международный союз охраны природы исключил редких животных из списка вымирающих видов, поскольку их численность продолжает восстанавливаться.
 
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