Сводит с ума: красавец-племянник Елизаветы II взволновал поклонников

Источник материала: Sputnik Беларусь

Еще один родственник королевы Елизаветы II вошел в список самых желанных женихов: в сети обсуждают 21-летнего внучатого племянника монарха - Артура Чатто.

Молодого Чатто сложно назвать таинственным персонажем в королевской семье, но в то же время его имя не мелькает на главных полосах таблоидов и вряд ли произносится в сплетнях. И несмотря на это, молодой красавец все же имеет самое прямое отношение к семье Елизаветы II: Артур - родной внук покойной сестры Ее Величевства - принцессы Маргарет.

В сети обсуждают Instagram-профиль юного Чатто: молодому человеку уже пророчат будущее ловеласа и самого завидного жениха Британии, который станет достойной сменой принцам Гарри и Уильяму.

Степень родства с мужьями Меган Маркл и Кейт Миддлтон у него действительно близка, и вместе с тем имеет приятный бонус - освобождает от строгого протокола, так как юноша занимает лишь 26-е место на престол.

Своей свободой Артур распоряжается с умом: учится на географическом факультете, много путешествует подрабатывает персональным тренером. И это точно видно по снимку с обнаженным торсом, который оценили больше 55 тысяч фолловеров.

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