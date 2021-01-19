ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сводит с ума: красавец-племянник Елизаветы II взволновал поклонников

19.01.2021 09:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Еще один родственник королевы Елизаветы II вошел в список самых желанных женихов: в сети обсуждают 21-летнего внучатого племянника монарха - Артура Чатто.

Молодого Чатто сложно назвать таинственным персонажем в королевской семье, но в то же время его имя не мелькает на главных полосах таблоидов и вряд ли произносится в сплетнях. И несмотря на это, молодой красавец все же имеет самое прямое отношение к семье Елизаветы II: Артур - родной внук покойной сестры Ее Величевства - принцессы Маргарет.

В сети обсуждают Instagram-профиль юного Чатто: молодому человеку уже пророчат будущее ловеласа и самого завидного жениха Британии, который станет достойной сменой принцам Гарри и Уильяму.

Степень родства с мужьями Меган Маркл и Кейт Миддлтон у него действительно близка, и вместе с тем имеет приятный бонус - освобождает от строгого протокола, так как юноша занимает лишь 26-е место на престол.

Своей свободой Артур распоряжается с умом: учится на географическом факультете, много путешествует подрабатывает персональным тренером. И это точно видно по снимку с обнаженным торсом, который оценили больше 55 тысяч фолловеров.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пользователи социальных сетей активно обсуждают внучатого родственника Ее Величества и уже пророчат ему славу "принца нового поколения" в Instagram.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сегодня День спасателя, поэтому работники МЧС презентуют клип (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by