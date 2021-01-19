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Болгарский владелец «Лекфарма» хочет уйти из Беларуси

19.01.2021 09:51 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Болгарский владелец расположенной в Логойске компании «Лекфарм» (Rompharm Company) намерен продать фармацевтическое производство в Беларуси.

Процесс находится в начальной стадии, Raiffeisen Bank выбран в качестве консультанта, сообщает телеграм-канал «Эканомiка».

Ожидается, что актив будет реализован компаниями, планирующими международную экспансию, однако какой интерес может представлять сегодня токсичный рынок Беларуси, не уточняется.

В 2014 году бизнесмен Владимир Адамович продал свою долю в бизнесе (51%) болгарам. На тот момент рентабельность «Лекфарма» достигла 57%. Продажи «Лекфарма» в 2013 году составили 30 миллионов долларов, в 2019 году - 70,9 млн долларов при экспорте в 21%.

В «Лекфарме» работают 360 человек, это один из крупнейших работодателей в Логойске.

 
 
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Болгарский владелец расположенной в Логойске компании «Лекфарм» (Rompharm Company) намерен продать фармацевтическое производство в Беларуси.
 
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