|
ИИХФ выплатит белорусским организаторам компенсацию из-за переноса ЧМ
Источник материала: Партизан
Член совета ИИХФ Петр Бржиза прокомментировал решение организации не проводить ЧМ-2021 в Беларуси.
— Будут ли какие-либо санкции в отношении ИИХФ из-за отказа проводить турнир в Беларуси?
— Будут не санкции, а компенсация белорусским организаторам. Все это точно прописано в контрактах.
Мы ждем анализа и доклада от офиса генерального секретаря ИИХФ, в котором будут определены все траты и последствия данного решения. Мы получим эту информацию в ближайшие недели.
Сейчас точную сумму никто не назовет, —
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Член совета ИИХФ Петр Бржиза прокомментировал решение организации не проводить ЧМ-2021 в Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)