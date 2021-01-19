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Правозащитники признали журналиста Андрея Александрова и его девушку политическими заключенными

19.01.2021 09:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правозащитники признали политзаключенным журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова и Ирину Злобину, которых задержали 12 января. Они указывают, что сбор пожертвований и помощь в оплате штрафов не являются преступлением, пишет TUT.BY


Андрей Александров. Фото: пресс-служба БАЖ

Журналист и медиаменеджер Андрей Александров проходит подозреваемым по ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Его девушка Ирина Злобина также является подозреваемой по уголовному делу, но следователи не конкретизировали, по какому.

Замглавы МВД Геннадий Казакевич 15 января заявил, что Александрова и его девушку задержали сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями в ходе работы по установлению каналов финансирования акций протеста.

«С августа 2020 года они занимались финансированием лиц, принимавших участие в массовых протестных акциях и иных протестных акциях на территории Минска. В том числе путем уплаты штрафов, возмещения содержания в ЦИП и ИВС и так далее. Используемые для этого средства они получали из-за рубежа», — рассказал замминистра.

В связи с этим правозащитники отмечают:

  • сбор добровольных пожертвований и помощь в оплате штрафов людям, которые были привлечены к административной ответственности только за участие в мирных акциях и реализацию гарантированных Конституцией прав, не имеют ничего общего с финансированием противоправной деятельности и, соответственно, не являются преступлением;
  • в этом контексте деятельность Александрова и Злобиной является добровольной и благотворительной деятельностью по оказанию помощи жертвам массовых политических репрессий в стране и по сути является правозащитной.
— Оплата штрафов людей, которые были привлечены к административной ответственности по ст. 23.34 КоАП, и расходов по их содержанию в ЦИП и ИВС не имеет ничего общего с финансированием массовых беспорядков или иных групповых действий, которые грубо нарушают общественный порядок: подозреваемые не осуществляли оплату неких преступных действий, загодя не обещали оплату лицам при условии совершения действий, которые охватывают диспозиции ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) или 293 (Массовые беспорядки) УК РБ, не принимали участие в их подготовке (обучении, другом материальном обеспечении), — указывают правозащитники.

В связи с этим, отмечают правозащитники, они считают преследование Александрова и Злобиной политически мотивированным, а их самих политическими заключенными.

Они требуют их немедленного освобождения и прекращения уголовного преследования. А также требуют освободить всех политических заключенных.
 
Теги: Минск
 
 
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Правозащитники признали политзаключенным журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова и Ирину Злобину, которых задержали 12 января. Они указывают, что сбор...
 
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