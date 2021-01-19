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Сборная Беларуси по гандболу проиграла словенцам и заняла 3-е место в группе

19.01.2021 09:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

18 января сборная Беларуси по гандболу провела на чемпионате мира в Египте последний матч первого этапа. Дружина Юрия Шевцова проиграла словенцам — 25:29 (15:15).


Упустили преимущество и победу / handballegypt2021.com

К сожалению, только в первом тайме белорусы смогли создать значительное преимущество в 6 мячей, однако к перерыву его потеряли. Во втором тайме игра разладилась, а голы давались с большим трудом, передает "Еврорадио".

В группе "Н" первое место заняли россияне (Федерация гандбола России) — 5 очков, Словения набрала 4 очка, Беларусь — 3, у Южной Кореи очков нет. В основной раунд вышли три лучшие команды. У них сохранятся очки, завоёванные в играх между собой. У белорусской сборной это только 1 балл — ничья с россиянами. Последние имеют 3 балла, словенцы — 2.

В следующем раунде сборную Беларуси ожидают сборные Швеции (20 января), Египта (22-го) и Северной Македонии (24-го).

Группа IV выглядит так: Швеция — 4 очка, ФГР — 3, Египет и Словения — по 2, Беларусь — 1, Северная Македония — 0 очков. В четвертьфинал попадут две лучшие команды. Оказаться в их числе белорусам будет очень сложно.
 
 
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18 января сборная Беларуси по гандболу провела на чемпионате мира в Египте последний матч первого этапа. Дружина Юрия Шевцова проиграла словенцам — 25:29 (15:15).
 
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